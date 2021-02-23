Сан-Хуан Капистрано позволяет операторам, не занимающимся верховой ездой, участвовать в торгах на управление конным парком – Orange County Register

Сделав шаг назад к живописи, Сан-Хуан Капистрано снова заинтересован в эксплуатации более 40 акров, которые сейчас используются в качестве парка верховой езды Rancho Mission Viejo, в том числе для защиты от потенциального загрязнения воды и стока в районе Сан-Хуан-Крик.

Парк верховой езды, примыкающий к парку Реата, принимал олимпийские квалификационные соревнования в 2000 и 2004 годах и ежегодно проводил серию шоу.

Если город не сможет найти оператора и провести улучшения к сроку в декабре 2022 года, «существует вполне реальная вероятность того, что мы закончим с сорняками», – сказал советник Трой Борн на заседании городского совета в феврале, и я думаю так что было бы очень грустно,

После судебного иска, поданного в 2017 году береговой охраной округа Ориндж, в котором говорилось о нарушениях чистой воды, город согласился на урегулирование, требующее более 9 миллионов долларов на улучшение, чтобы не допустить сток из ручья.

Город подал заявку на участие в торгах на поиск конного оператора в 2019 году, который зависит от арендатора, который несет примерно 7 миллионов долларов стоимости.

После получения предложений, которые он считал недостаточными, в том числе одного от нынешнего арендатора, городской совет проголосовал 3: 1 за возобновление процесса торгов, расширив его за счет включения в него операторов, не занимающихся конным спортом.

На своем февральском заседании городской совет отклонил предложение советника Говарда Харта, которое по-прежнему уделяло первостепенное внимание использованию конного спорта при рассмотрении новых полученных заявок.

Для арендаторов без домашнего скота большинство дорогостоящих требований к хранению воды «отпадают», – сказал помощник городского менеджера Чарли Вью.

Центр верховой езды обозначен в соответствии с правилами Министерства сельского хозяйства США как Центр концентрированного кормления животных или CAFO в Законе о чистой воде. Классификация, посвященная заводскому животноводству, распространяется на конноспортивные комплексы, в которых проводятся крупные мероприятия.

Город приобрел землю у ранчо Mission Viejo в 2010 году с соглашением сохранить на ней открытую площадку для отдыха.

Ищем решения

Роберт Редлэнд, нынешний президент Blenheim EquiSports, олимпийский тренер по конному спорту в США и бывший олимпийский наездник, клянется быть сильным претендентом на сохранение землепользования и поддержание культового места для верховой езды.

«Мы найдем решение», – сказал Редланд. «Есть много потенциальных решений».

View говорит, что любое решение будет «сложным».

Бленхейм, у которой есть ежемесячный договор на использование препарата, была одной из двух конноспортивных компаний, которые ответили на запрос 2019 года.

Однако в отчете городской рабочей группы говорится: «Ни одно из предложений не содержит плана финансирования и внедрения улучшений качества воды», а «рассмотрение долгосрочного контракта было отложено».

Редленд, который вёл постоянные переговоры с городом по поводу собственности, не знал, готов ли он взять на себя проект инфраструктуры стоимостью 7 миллионов долларов.

По соглашению суда должны быть спроектированы и установлены два больших подземных резервуара для хранения излишков воды в случае сильного дождя.

В парке верховой езды в настоящее время есть несколько водоемов, которые собирают и фильтруют излишки дождя.

Город обязуется потратить около 2 миллионов долларов на стабилизацию берегов ручья и завершить устранение несанкционированных переходов между парком и зоной для верховой езды.

«Я не пытаюсь найти способ обойти или убежать от этого», – сказал Редленд, хотя и утверждал, что в дождливые месяцы в парке для верховой езды нет лошадей. «Мы можем быть в авангарде правильных поступков».

70-летний Редленд добавил: «Конный спорт настолько экологичен, насколько это возможно».

Между тем, конному парку будет разрешено организовать расписание конных шоу на 2021 год, и есть возможность на 2022 год. Бленхейм также будет платить городу 20 000 долларов в месяц за пользование имуществом.

Был назначен внешний консультант для обзора следующего раунда торгов с отчетом в городской совет о возможных действиях, ожидаемых к осени.

Место

Rancho Mission Viejo Riding Park в Сан-Хуан-Капистрано уже давно является одной из жемчужин конного спорта Западного побережья. Некоторые также считают это основным источником дохода.

Согласно исследованию экономического воздействия 2016 года, проведенному Университетом Чепмена и оплаченному Конным альянсом Сан-Хуана Капистрано, конное сообщество приносит городу более 50 миллионов долларов за год.

Джули Райан Джонсон, жокей и член правления Конной коалиции, сказала, что центр верховой езды был определяющей причиной, по которой многие домовладельцы переехали в город. «Это популярное место для конкура и выездки».

Любители верховой езды говорят, что если Сан-Хуан Капистрано закроет центр, это станет огромным ударом для конного сообщества Южной Калифорнии.

«Это будет разрушительно с серьезным воздействием на уклон», – сказал Редленд, добавив, что стойка для катания на колесах – это лишь верхушка айсберга.

В декабре Хорспарк Дель Мар, площадью 64 акра, недалеко от Сан-Диего, закрыл свои двери и отменил расписание конных выставок 2021 года из-за предполагаемых проблем с грунтовыми водами.

«Это одна из причин, почему мы сражаемся так сильно,» сказал Redland. «Этот сайт очень уникален».

Редланд сказал, что он планирует подать заявку на создание многофункционального объекта, который сохранит конный спорт и станет образцом для будущих поколений, «с конным наследием. Это то, чего хотят все».