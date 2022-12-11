Сара Криваник, учительница из Калифорнии, возвращается в Лос-Анджелес после заключения в России – NBC Los Angeles

Сара Криванек, учительница из Калифорнии, которая едва могла видеть то, что она называет «адом на земле» в концентрационном лагере в России, была катапультирована на свободу в Лос-Анджелесе в пятницу.

«Каково это, идти домой, сейчас, шаг сюда?» — спросил NBCLA.

«Я очень, очень истощена физически», — сказала она.

Родом из Фресно, Криванек изучал английский язык в России.

Она говорит, что ее заставили провести 11 месяцев в трудовых лагерях после того, как ее признали виновной в использовании ножа, чтобы защитить себя в домашней драке со своим бойфрендом в Москве. Она поделилась фотографиями того, как она вышла из-под побоев.

В прошлом месяце он рассказал российскому суду, почему она умоляла о ее освобождении.

«Когда меня привезли в колонию, я потряс весь мир», — сказал Криванек. «Этот вид работы похож на рабство, вы работаете на фабрике, где условия были очень плохими».

Но ее друзья никогда не отказывались от нее.

«Сегодня это чудо», — сказала ее подруга Кэролайн Сперриер.

Анита Мартинес была движущей силой, подтолкнувшей правозащитные группы в стране вмешаться и доказать, что Криванец действовал в порядке самообороны.

«Они пошли посмотреть Бритни Гринер И я случайно столкнулся там с Сарой и понял: «Почему мы не знали, что там был еще один американец?» — сказал Мартинес.

«Она как бульдог в мясной тележке, — сказал Криванек. — Я думаю, русские должны ее бояться». «Без нее я не знаю, нашел бы меня кто-нибудь честным».

Криванек говорит, что правительство США не помогало ей в ее освобождении, за исключением обратного полета, когда ее друзья помогли создать учетную запись GofundMe, чтобы погасить кредит, среди других предметов первой необходимости, которые ей понадобятся теперь, когда она вернулась домой.

«Я в замешательстве, мне стыдно, потому что я в тюрьме — вы понимаете, что я имею в виду? Я выгляжу не так, я выгляжу усталой, — сказала она. — Эта одежда — буквально одежда, которую я нашла в тюрьме».