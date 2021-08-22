Сардинская деревня пытается спасти древнее дерево, сгоревшее дотла

Для жителей Кольери, небольшой деревушки на вершине холма на итальянском острове Сардиния, дерево было просто «патриархом».
За свою долгую жизнь – по оценкам, возраст составляет от 1800 до 2000 лет – оливковое дерево превратилось в гиганта шириной 11 футов или 3,4 метра, неотъемлемую часть древних ландшафтов западной Сардинии. Но после того, как он уничтожил большую площадь растительности и множество ферм и деревень в этом районе Один из крупнейших лесных пожаров Через десятилетия время наконец настигло патриарха.
Старое оливковое дерево загорелось, и его гигантский ствол горел около двух дней.
В результате пожара, охватившего Коглиери в конце июля, фермерское сообщество с населением около 2600 человек потеряло 90 процентов оливковых деревьев, которые являются основным источником дохода для большинства жителей. Более 1000 человек были эвакуированы из города, который находится между горой, покрытой пробкой и дубами, и Средиземным морем.
Теперь местные жители и власти возлагают свои надежды на выживание своего древнего оливкового дерева на Джанлуиджи Пачетта, профессора Университета Кальяри и директора его ботанических садов, который пытается вернуть патриарха к жизни.
«Патриарх – это наша идентичность», – мягко сказала Мария Франка Корко, отвечающая за культурную и социальную политику муниципалитета Кульери. «Если мы сможем спасти его, мы сможем передать послание надежды всем людям, которые потеряли все в огне».
Когда профессор Пахита впервые посетил древнее оливковое дерево в июле, температура почвы достигла 176 градусов по Фаренгейту, или 80 градусов по Цельсию, из-за пожара.
«Нам нужно было организовать отделение интенсивной терапии для дерева», – сказал он в телефонном интервью. «Это живой организм, получивший серьезную травму», – сказал профессор Пачетта. «Мы сделаем все возможное и надеемся, что он выйдет из комы».
Профессор и его команда сначала поливали почву, чтобы она остыла, затем защищали ствол джутом, а почву соломой. Соседняя деревня предоставила дереву резервуар для воды, а местный сантехник построил ирригационную систему, которая позволила почве удерживать критическую влажность.
Местная строительная компания пожертвовала оборудование и бесплатно работала над сооружением конструкции, защищающей ствол от палящего солнца и воспроизводящей роль листьев, которых теперь нет. Каждые 10 дней дерево поливают органическими удобрениями, чтобы стимулировать рост периферийных корней.
суровая погода
«Если периферические корни снова запустятся и смогут передавать материал стеблю, мы можем надеяться, что бутоны появятся в сентябре или октябре», – сказал профессор Пакета.
Профессор не остановился на патриархе. Он посетил все многовековые оливковые рощи в этом районе, посоветовав фермерам, как спасти растения, поврежденные огнем. Его команда и местные власти планируют провести краудфандинг на закупку оборудования для восстановления оливковых рощ и полей.
Джорджио Зампа, владелец оливковой фермы, принадлежащей его прадеду, потерял все свои 500 самых старых оливковых деревьев, посаженных более 350 лет назад.
К сожалению, Баккетта мало что может для меня сделать, сказал г-н Зампа, «но я верю, что работа над патриархом психологически поможет всему сообществу».
Десять сардинских ослов и почти весь их домашний скот древней исчезающей породы также погибли в лесных пожарах, когда они искали убежище в близлежащем лесу, который вскоре начал гореть. Г-н Зампа сказал, что сосредоточит свою работу на оставшихся молодых оливковых деревьях и начнет сажать новые.
«Сельская экономика сгорела дотла, как оливковые рощи», – сказал он. «Пожар нанес неизмеримый ущерб ландшафту, экономике и нашим доходам, чего мы еще не видели».
Лесные пожары не новость в районе Кольери. Это относительно обычное летнее явление на засушливом острове Сардиния, но, как правило, не так ужасно, как в это время года. Необычно сильное пламя, вызванное сильным южным ветром, достигло домов деревни и сожгло все, что стояло между ними, включая кладбище мертвых, дотла.
Во время последнего крупного пожара в 1994 году патриарх выжил, хотя пожары сожгли несколько вековых деревьев поблизости.
«В Кольери мы всегда чувствовали, что в нем есть что-то священное, что он защищает его от огня», – сказала Бейра Берри, местный антрополог на пенсии, которая позвонила профессору Пахите, чтобы оценить патриарха. «Никто из нас не мог представить, что он не сможет выжить на этот раз».
За последние 40 лет лесные пожары следовали по тем же маршрутам на холмах и в горах возле Кольери, но огонь никогда не достигал оливковых рощ, сказал Джузеппе Мариано ДеЛого, высокопоставленный чиновник Сардинского лесного корпуса в отставке.
Хотя гражданская защита и меры по борьбе с пожарами в регионе за последние годы улучшились, эксперты говорят, что бюрократические препоны, направленные на защиту средиземноморских лесов, означают, что горючая растительность не часто удаляется, что приводит к рискам пожаров. Повышение температуры этим летом, отчасти из-за жарких ветров из Африки, усилило риск возникновения лесных пожаров.
«Единственный способ потушить такие пожары – предотвратить их», – сказал г-н ДеЛого. «Технологии просто терпят неудачу, когда пожары такие сильные и обширные, независимо от того, сколько у вас пожарных, они всегда будут бороться».
Г-н ДеЛого все еще надеялся на патриарха.
«Это невероятные деревья», – сказал он. «Я оптимистичен».