Сардинская деревня пытается спасти древнее дерево, сгоревшее дотла

Для жителей Кольери, небольшой деревушки на вершине холма на итальянском острове Сардиния, дерево было просто «патриархом».

За свою долгую жизнь – по оценкам, возраст составляет от 1800 до 2000 лет – оливковое дерево превратилось в гиганта шириной 11 футов или 3,4 метра, неотъемлемую часть древних ландшафтов западной Сардинии. Но после того, как он уничтожил большую площадь растительности и множество ферм и деревень в этом районе Один из крупнейших лесных пожаров Через десятилетия время наконец настигло патриарха.

Старое оливковое дерево загорелось, и его гигантский ствол горел около двух дней.

В результате пожара, охватившего Коглиери в конце июля, фермерское сообщество с населением около 2600 человек потеряло 90 процентов оливковых деревьев, которые являются основным источником дохода для большинства жителей. Более 1000 человек были эвакуированы из города, который находится между горой, покрытой пробкой и дубами, и Средиземным морем.