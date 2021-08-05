Сборная России по волейболу обыграла Бразилию в полуфинале

ТОКИО – Российская мужская волейбольная команда начала смещаться в группу D полуфинала, когда они с большим отрывом уступили сильной Бразилии в группе C.

В конечном итоге это успокоило игроков и привело к эпическому камбэку в третьем сете, который отправил их на матч за золотую медаль.

Россияне восстановили восемь очков, чтобы выиграть третий сет, и отказали Бразилии в пятой подряд поездке на матч за золотую медаль, выиграв 18-25, 25-21, 26-24, 25-23 в четверг.

«Третий сет – это своего рода чудо, – сказал российский тренер Томас Самилво. “Это не должно быть возможным … У них есть очень опытные игроки, чтобы играть в такую ​​игру. Когда вы выигрываете в таком третьем сете, у вас появляется много уверенности и умственной энергии, и после этого ничто не может вас остановить. ”

В субботу россияне сыграют с Францией за золотую медаль. Франция победила Аргентину 25-22, 25-19, 25-22 в своем первом олимпийском полуфинале.

Бразилия сыграет с Аргентиной за бронзовую медаль, не сумев завоевать золотую медаль впервые с 2000 года.

«Мы потеряли несколько очков, потому что их атака была очень сильной», – сказал капитан сборной Бразилии Бруно через переводчика. «Мы плохо блокировали и допустили ошибки … Теперь будем бороться за бронзу».

Это была третья Олимпиада подряд, на которой Бразилия встречалась с командой из России в медальном раунде: россияне выиграли матч за золотую медаль в пяти сетах на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, а бразильцы выиграли полуфинал на пути к золотой медали на Олимпийских играх в Лондоне. дом в Рио-де-Жанейро. Жанейро в 2016 году.

В последние годы эти страны доминировали на Олимпийских играх: россияне выходили в полуфинал на семи Олимпийских играх подряд, а бразильцы выходили в предыдущие четыре финала.

Бразилия обеспечила первый сет 25-18 благодаря сильной блокирующей защите, которую возглавлял полузащитник в маске Лукас Саткамп, известный бразильцам как Лукау.

Во втором сете россияне намного лучше справились с атакой, выиграв со счетом 25: 21 над Игорем Клюкой. Это привело к горячим разговорам между бразильскими игроками между группами, когда они пытались перегруппироваться.

Казалось, что это сработало, когда Бразилия вела 20-12 в третьем сете, прежде чем россияне восстановились. Две партии подряд Ивана Яковлева сравняли счет из 23, затем Ильяс Куркаев завершил его в сетке ворот со вторым набором для россиян.

«Третий сет был чем-то особенным, – сказал Самлфо. «Я думаю, что все просто расслабились на поле. Мы просто играли, а затем возвращались по пунктам и видели возможность. Все сосредоточились на следующем сете, поэтому мы хотели дать отдых некоторым игрокам… У нас было терпение и сердце в решающие моменты. . »

В четвертом сете россияне сыграли фронтально благодаря серии из четырех ошибок подачи при пяти попытках Бразилии. Затем они заперли его в точке атаки Клеуки и начали праздновать, а некоторые игроки упали на колени в недоумении.

«Мы не ожидали, что выиграем», – сказал через переводчика капитан сборной России Игорь Кобзарь. «Конечно, у нас была надежда, но мы этого не ожидали».

В то время как в первом полуфинале участвовали два тяжеловесов, у команд во второй игре были разные пропорции.

Франция не заходила так далеко в четырех предыдущих олимпийских поездках, но они на хорошем пути, проиграв три из пяти игр в пул, в том числе пять сетов Аргентине.

Франция обыграла победителей группы А Польшу в пяти сетах в четвертьфинале и теперь завоевала свою первую медаль в волейболе после победы в матче-реванше с Аргентиной.

«После первого матча с Аргентиной мы не были уверены, что выйдем из групп», – сказал Бартелеми Чиненезе. «Сейчас мы находимся в финале, и у нас остался только один матч. Это невероятно. Я не могу в это поверить… Это просто невероятная история для нашей команды, которая работает вместе с 2012 года».

Аргентина выиграла только одну медаль в спорте, бронзу в 1988 году против Бразилии и их единственный выход в полуфинал в 2000 году.

Французы контролировали большую часть матча с Аргентиной, выиграв первый сет со счетом 25-22, когда блок Кьеннезе в установленный момент ограничил длинную толпу.

Франция сохранила сильную игру в воротах в последних двух сетах и ​​одержала победу над очком Ирвина Нгабет в воротах. Затем разочарованный аргентинец отправил мяч высоко на почти пустые трибуны, что праздновали французы.

Теперь они могут сыграть с россиянами за золото, уже выиграв групповой этап.

«Я думаю, это будет совершенно новая игра», – сказал Чиненезе. «Мы сделаем все, что в наших силах, и посмотрим».

Полуфинальные матчи среди женщин состоятся в пятницу, где Соединенные Штаты сыграют с Сербией в матче-реванше полуфинала 2016 года, который американцы проиграли, и встретятся с Бразилией, не победив Южную Корею.