Свежие новости: Турция критикует попытку России аннексировать украинские регионы

Турция раскритиковала попытку Владимира Путина аннексировать части украинской территории, назвав запланированные референдумы в оккупированных Россией регионах страны «незаконным» шагом, который затруднит поиск дипломатического решения кризиса.

В первом ответе Анкары на объявление президентом России о проведении государственных выборов в подконтрольных России районах Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья министерство иностранных дел Турции заявило, что этот шаг вызывает обеспокоенность.

«Такого рода незаконные действия не будут признаны международным сообществом», — заявила она. Наоборот, они препятствуют попыткам оживления дипломатического процесса и открывают путь к дальнейшей нестабильности.

В заявлении подчеркивается приверженность Анкары «территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины».

Референдумы, результаты которых многие считают навязанным, неудобны для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее на этой неделе заявил, что Россия должна в конечном итоге вернуть всю оккупированную украинскую территорию в рамках будущего мирного урегулирования. должно быть завершение войны, «удовлетворяющее все вовлеченные стороны».

Эрдоган, который возглавляет государство-член НАТО, но также стремится к более тесным экономическим связям с Москвой, стремился сыграть посредническую роль в конфликте. Он разозлил западные страны, продолжая поддерживать хорошие отношения с Путиным.

Два лидера были сфотографированы идущими под руку во время встречи Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане на прошлой неделе.