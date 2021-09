Свидетель обвинения по делу Нетаньяху погиб в авиакатастрофе в Греции

Сообщается, что тела двух человек были найдены после того, как небольшой израильский частный самолет потерпел крушение недалеко от восточного Эгейского острова Самос в понедельник вечером, сообщают греческие СМИ.

самолет, а Cessna 172 , как сообщается, вылетел из Израиля и «не смог подъехать к аэропорту острова» и разбился неподалеку.

Жертвами аварии стали супружеская пара Хаим и его жена Эсте Гарон. Хаим, бывший заместитель директора Министерства связи, был свидетелем обвинения по делу Нетаньяху.

«Мы заметили обломки самолета в море примерно в миле к югу от аэропорта», – сказал Рейтер представитель береговой охраны.

CNN сообщает, что неясно, в чем заключалась эта проблема, хотя свидетельства указывают на техническую проблему с двигателем.

Греческий остров Самос. (кредит: PIXABAY)

По имеющимся данным, направлена ​​поисково-спасательная группа в составе местных волонтеров.

По сообщениям, других пассажиров на борту не было.

Это развивающаяся история. Следите за обновлениями.