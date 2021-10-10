Свитолина переживает атаку Керста, Святек выходит в четвертый раунд Индиан-Уэллса

10 октября 2021 г .; Индиан-Уэллс, Калифорния, США; Реакция Иги Святек (Польша) после победы над Вероникой Кудерметовой (Россия) в теннисном саду Индиан-Уэллс. Обязательный кредит: Орландо Рамирес – USA TODAY Sports

(Reuters) – Элина Свитолина с четвертым посевом пережила атаку румынки Сораны Кирсти в третьем раунде и выиграла 4-6 6-4 7-6 в Индиан-Уэллсе в воскресенье, в то время как вторая посевная из Польши Ига Свитек обыграла Веронику Кудерметову. 6-1 6-0.

Украинка Свитолина, завоевавшая бронзу на Олимпийских играх в Токио, спасла 12 из 16 спринтерских моментов, созданных Кирстеа в соревновании за 2 часа 32 минуты, и ей пришлось бороться со счетом 4: 2 за третье место. В живых.

Доминант Святек потеряла всего три из своих первых очков на подаче и без перерыва, выпустив пять эйсов против россиянки Кудреметовой, которая не смогла закрепиться в 54-минутном матче.

В мужских соревнованиях седьмой номер мира Маттео Берреттини в матче второго круга победил чилийца Алехандро Табелло со счетом 6: 4, 7: 5.

Берреттини сохранил свои два брейк-пойнта и отправил 11 эйсов против Табелло, а итальянец, проигравший номер один в мире Новаку Джоковичу в финале Уимблдона в начале этого года, взревел, закрывая матч.

«Это было непросто сегодня. В последние дни я боролся со своим телом, поэтому я знал, что не собираюсь этого делать – я сказал себе не ожидать лучшего, но я почти уверен, что когда уровень будет выше, я буду готов ».

Берреттини, занявший 10-е место, обыграл австралийца Джона Миллмана 6: 2, 6: 2, а француз Гаэль Монфилс обыграл Джанлуку Магера 6: 4, 6: 2.

(Репортаж Эми Тенери из Нью-Йорка; редактирование Тоби Дэвиса)

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