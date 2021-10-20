Сводка научных новостей: российский режиссер космического кино говорит, что следующими могут быть Луна или Марс; Странный мир под ледниками в Австрии рассказывает историю их обрушения и многое другое.

Ниже приводится краткое изложение текущих сводок научных новостей.

Прощай, Колумб: викинги пересекли Атлантику 1000 лет назад

Задолго до того, как Колумб пересек Атлантику, восемь построенных из дерева зданий, покрытых дерном, стояли на крыльце над болотом и ручьями на северной оконечности канадского острова Ньюфаундленд, что свидетельствовало о том, что викинги первыми достигли Нового Света. Но точно, когда викинги отправились основать поселение L’Anse aux Meadows, это оставалось неясным до сих пор.

Странный мир под ледниками в Австрии рассказывает историю его крушения

Ученые отправляются в другие ледяные пещеры, растущие под ледниками в Австрии, чтобы изучить, почему они тают быстрее, чем ожидалось, и понять, какая судьба постигнет ледники в других местах, если не остановить изменение климата. Уже слишком поздно спасать ледники в Восточных Альпах, которые, как теперь говорят ученые, прошли точку невозврата и полностью исчезнут в ближайшие несколько десятилетий.

Российский режиссер космического кино: Луна или Марс могут быть следующими

Российский кинорежиссер Клим Шипенко заявил во вторник, что готов снять фильм о Луне или даже Марсе после возвращения после 12 дней съемок на борту Международной космической станции, что изменило его представления о возможностях кино. Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись на Землю в воскресенье после того, как собрали более 30 часов материала для «Вызова», объявленного первым космическим фильмом и признанного российскими СМИ достижением, превосходящим мир.

(При участии агентств.)