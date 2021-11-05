Сводка новостей ArtSci: осенний концерт DXARTS: реальные и воображаемые звуковые миры, важность серьезности и многое другое

Искусство и развлечения

Каждую неделю подключайтесь к сообществу UW через публичные мероприятия и выставки! На этой неделе посетите лекции, концерты и многое другое.

Многие из этих возможностей транслируются через Zoom. Все преподаватели, сотрудники и студенты Вашингтонского университета имеют доступ к Zoom Pro через YOUR-IT.

Осенний концерт DXARTS: Реальные и воображаемые миры звука

9 ноября, 19:30 | Мини-зал – Театр Кэтрин Алфорд Герлих

В Департамент цифрового искусства и экспериментальных медиа (DXARTS) Мы рады представить вам программу последних работ в области 3D-аудио от композиторов DXARTS и связанных с ними исследователей. Регистратор природы и звукорежиссер Джефф РайсАкустические панели создают атмосферу вечернего звука Ambisonic, увлекая слушателя через известные и неизвестные экосистемы и звуковые поля.

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Как важно быть серьезным

12 – 21 ноября | Театр Флойда и Долорес Джонс

Развлекательная комедия Оскара Уайльда ярко сияет своей ослепительной игрой слов и веселыми, неожиданными ситуациями. В этой сатире-приквеле на викторианскую мораль рассказывается о двух холостяках, Джеке и Алджерноне, каждый из которых ведет тщательно скрытую двойную жизнь. Но когда Алджернон узнает, что Джек был замаскирован под кого-то по имени Эрнест, чтобы сбежать в город, он немедленно отправляется в загородный дом Джека, чтобы изобразить вымышленного персонажа, и возникает абсурд. Келли кухонный менеджерИнцидент в Виши) называет эту пьесу «чудесным бокалом шампанского – восхитительным и слегка опьяняющим шампанским, но результатом сложной химии – мастерским сочетанием мастерства и искусства. Вы можете просто отбросить это», – говорит она, – «но это стоит исследовать глубже. ”

Планирование и саботаж: заговор на постсоветском пространстве. Как проиграть информационную войну: Россия, фейковые новости и будущее конфликта

8 ноября, 16:30 | Связаны

Эта серия Центр исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии им. Эллисона Вашингтонского университета В нем представлены новые исследования роли теорий заговора, пропаганды и дезинформации в России и других постсоветских странах. Для первого события в серии, Нина Янкович В своей книге она рассказывает об усилиях Кремля по подрыву демократии за рубежом с помощью операций влияния.

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Рим, город иллюзий: беседа с профессором Шоном Вонгом

17 ноября, 17:30 | Связаны

«Рим – город эха, город иллюзий, город тоски». Написал Джотто, художник и архитектор XIV века. Присоединился Ваш Римский центр 17 ноября для разговора с Английский профессор Шон Вонг О нереалистичных и галлюцинаторных чертах Рима. Шон делится своим опытом запечатления странностей Рима в качестве путешественника, профессора и автора, от погони за Fiat до появления групп из ниоткуда. Он присоединится к Шону в разговоре с Лизой Воган, писателем и выпускницей Римского центра UW, которая участвовала в первой программе обучения за границей, которая привела его в Рим в 1997 году.

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Политические связи строят наш мир

9 ноября, 17:30. | Онлайн через Zoom

Какие из ваших действий являются политическими? Что такое «процветание» и кто входит в него, когда вы его себе представляете? Что значит спасать друг другу жизни? В Программа вашей чести приглашает вас присоединиться Бен Дэниелсон (Медицина), Алексис Харрис (Социология) и Дин Скорость (Закон) в разговоре о том, как молодежь может влиять на изменения в таких областях, как реформа правосудия, справедливость в области здравоохранения, климатическая справедливость и т. Д. Под наблюдением правозащитника с особыми потребностями, Кристен Лоу. Бесплатно | RSVP и дополнительная информация READ Россия держит союзников оппонента Кремля Навального в знак протеста

Форум Корейского полуострова 2021, Ядерные проблемы в Северной Корее: от тупика к разрядке?

10 ноября, 16:30 | Онлайн через Zoom

В корейский полуостров форум Это ежегодная серия, спонсируемая Колледж корееведения в Вашингтонском университете и Генеральное консульство Республики Корея в Сиэтле. Форум открыт для широкой публики и направлен на содействие пониманию и освещению вопросов, касающихся Корейского полуострова, региона на северо-западе Америки и за его пределами.

Тема форума в этом году: «Ядерные проблемы в Северной Корее: от тупика к прорыву?»

Приглашенный спикер будет Г-н Сон Лак Вэй, Приглашенный профессор в Корейская национальная дипломатическая академия.

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Симпозиум Блэквелла: ближе, чем кажется: байесовский взгляд на неоднородность индивидуального уровня в оценке рисков

12 ноября, 15:30 | Связаны

Симпозиум Блэквелла был учрежден в 2020 году в честь вклада Дэвида Блэквелла в математическую статистику, теорию игр, теорию вероятностей и теорию информации. этот год, Кристиан Лом Представлен на оценку рисков. Бесплатно | Регистрация и дополнительная информация

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