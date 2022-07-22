Связи России с Ираном теснее, чем когда-либо, несмотря на войну Путина в Украине

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Об авторе: Марк Н. Боги Он является профессором государственного управления и политики в Школе политики и управления Скарра Университета Джорджа Мейсона и внештатным старшим научным сотрудником Атлантического совета.

Россия и Иран часто были в разногласиях, и теперь между ними есть важные разногласия. Но с началом войны президента России Владимира Путина на Украине российско-иранские отношения стали более тесными, чем когда-либо. Это верно, даже если политика Путина на самом деле наносит ущерб Ирану, о чем свидетельствует дружеская встреча Путина с аятоллой Али Хаменеи в Иране во вторник.

Решение Тегерана более тесно сотрудничать с российскими военными действиями на Украине может показаться озадачивающим. Но, несмотря на серьезные проблемы, которые создало для Ирана путинское вторжение в Украину, особенно агрессивное снижение цен Москвой и потерю доходов от экспорта нефти из-за нехватки зерна, растущая поддержка Тегераном военных усилий России имеет смысл. Проще говоря: Тегеран не может позволить себе потерять Путина на Украине.

В прошлом Два века, Россия часто опережает Иран. Цари отняли территорию у Персии. Цари и Советы иногда оккупировали части Ирана. Советы поощряли отделение на северо-западе Ирана, а Москва поддерживала Ирак во время жестокой ирано-иракской войны 1980–1988 годов. В последнее время Путин похорошел и раздражает Иран отношения с противниками Тегерана из арабских стран Персидского залива и Израилем. С самого начала путинского вторжения в Украину Москва причиняла вред Тегерану, продавая подпадающую под санкции российскую нефть по равной цене. Отвесный Скидка, чем продажа в Тегеране. Война также способствовала нехватке продовольствия в Иране.

После иранской революции 1979 года аятолла Рухолла Хомейни заявил, что Исламская Республика будет проводить политикуНи Восток, ни Запад«Несмотря на недавнее российско-иранское сотрудничество, особенно в Сирии, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амираптолахян повторил аналогичную формулу в январе 2022 года, незадолго до российского вторжения в Украину. Но когда Путин недавно посетил Тегеран, верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи оставался твердым. одобренный Военные действия России на Украине. Иран не одинок, говорят источники в правительстве США Они продают дроны в Россию, но также проведут обучение по их использованию.

Если Россия будет ослаблена поражением или затянувшимся тупиком на Украине, она, возможно, не сможет вмешаться более решительно, как это было, когда она начала вмешательство в Сирию в 2015 году. Без российской поддержки с воздуха силам будет гораздо труднее бороться с внутренними врагами сирийского президента Башара Асада из Ирана и «Хизбаллы». Перспектива ухода России может оживить этих противников. Иран и его союзники могут столкнуться с трудностями в отношениях с Турцией, которая станет более напористой в Сирии только в том случае, если Россия будет меньше.

Ослабленная Россия, не желающая играть активную роль на Ближнем Востоке, может создать ситуацию, подобную той, что была в 1990-е годы, когда США были доминирующим внешним игроком. Слабая Россия не может инвестировать 40 миллиардов долларов в энергетический сектор Ирана Как было объявлено недавно Или Иран мог бы сделать много других вещей. Одним словом, слабая Россия не в интересах Тегерана.

Каковы интересы России в отношении Ирана? Неизменная готовность Тегерана сотрудничать с Москвой, несмотря на проблемы, с которыми Иран столкнулся в результате российского вторжения в Украину, стала для Путина находкой. Многие на Западе считают, что их антизападные интересы связывают Россию и Иран. Россия делится с США А его западные и ближневосточные союзники стремятся к тому, чтобы Иран не обзавелся ядерным оружием. Но это не обязательно. В то время как Соединенные Штаты и некоторые из их ближневосточных союзников рассматривают наличие у Ирана ядерного оружия как «наихудший сценарий», Москва считает перспективу прозападного иранского правительства гораздо худшей для России. Перспектива этого может показаться в Вашингтоне отдаленной, но помните, что Путин параноидально относится к этой возможности.Цветные революцииОн считает, что США продолжают пытаться натравить их на Россию и союзные ей правительства, как они это делали в Украине до демократических революций 2005 и 2014. Кроме того, ядерный Иран вряд ли нацелится на Россию.

Это правда, что Москва поддержала Совместный всеобъемлющий план действий, поскольку формально называлась иранская ядерная сделка 2015 года. Потому что Тегеран хотел сделкиD. для устранения обструкций. Однако, если Иран решит это сделать, Россия не повредит его отношениям с Тегераном, прилагая все усилия, чтобы не допустить приобретения им ядерного оружия. Путин может приветствовать конфронтацию между США и Ираном по ядерной проблеме, поскольку военные ресурсы США, потраченные на борьбу с Ираном, не будут переданы Вашингтоном Украине.

И Путин, и аятолла доверяют друг другу проведение антизападной политики. Ни одна из сторон вряд ли будет разочарована.

Гостевые комментарии, подобные этому, написаны редакторами вне отделов новостей Barron’s и MarketWatch. Они отражают взгляды и мнения авторов. Отправьте комментарии и другие идеи по адресу [email protected]rrons.com.