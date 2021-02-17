Северокорейец в водолазном снаряжении незамеченным пересекает границу с Южной Кореей

В среду военные заявили, что на этой неделе северокорейский мужчина в гидрокостюме и ластах пересек восточную морскую границу с Южной Кореей. Южные солдаты не заметили его, пока он не шел тропой к югу от тщательно охраняемой границы.

Этот переход является вторым досадным нарушением безопасности границы для южнокорейской армии за последние месяцы. В ноябре другой северокорейский мужчина, бывший гимнаст, переполз через пограничный забор, и его не поймали, пока он не оказался в полумиле к югу от границы. Позже военные заявили, что датчики, которые должны были вызывать сигналы тревоги, предупреждающие южнокорейских охранников, были отключены из-за Свободные винты.

Южнокорейские военные заявили, что последний злоумышленник из Северной Кореи переплыл границу во вторник, выйдя на берег к югу от демилитаризованной зоны шириной 2,5 мили, или демилитаризованной зоны, буферной зоны, которая разделяла две Кореи после войны. Заявление в среду.

Должностные лица выясняли мотивы этого человека для пересечения границы и заявили, что он мог быть перебежчиком с севера. Он добрался до берега, проползя через берег под забором из колючей проволоки, который Южная Корея возвела вдоль пограничных берегов, чтобы удержать северокорейских вторжений.