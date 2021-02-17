Северокорейец в водолазном снаряжении незамеченным пересекает границу с Южной Кореей

В среду военные заявили, что на этой неделе северокорейский мужчина в гидрокостюме и ластах пересек восточную морскую границу с Южной Кореей. Южные солдаты не заметили его, пока он не шел тропой к югу от тщательно охраняемой границы.
Этот переход является вторым досадным нарушением безопасности границы для южнокорейской армии за последние месяцы. В ноябре другой северокорейский мужчина, бывший гимнаст, переполз через пограничный забор, и его не поймали, пока он не оказался в полумиле к югу от границы. Позже военные заявили, что датчики, которые должны были вызывать сигналы тревоги, предупреждающие южнокорейских охранников, были отключены из-за Свободные винты.
Южнокорейские военные заявили, что последний злоумышленник из Северной Кореи переплыл границу во вторник, выйдя на берег к югу от демилитаризованной зоны шириной 2,5 мили, или демилитаризованной зоны, буферной зоны, которая разделяла две Кореи после войны. Заявление в среду.
Должностные лица выясняли мотивы этого человека для пересечения границы и заявили, что он мог быть перебежчиком с севера. Он добрался до берега, проползя через берег под забором из колючей проволоки, который Южная Корея возвела вдоль пограничных берегов, чтобы удержать северокорейских вторжений.
Закрытая телекамера впервые поймала его на военном блок-посту, когда он находился на южной дороге во вторник в 4:20 утра, но солдаты поймали его для допроса только через три часа. Когда его арестовали, мужчина находился в так называемой зоне гражданского контроля к югу от демилитаризованной зоны, куда гражданским лицам не разрешается передвигаться без военного разрешения.
В армии заявили: «Наша армия не приняла соответствующих мер, хотя этот человек несколько раз был замечен в системе наблюдения с момента его прибытия на пляж».
Когда человек с севера пересекает сухопутную границу незамеченным, он задает вопросы о национальной безопасности Южной Кореи. Две Кореи технически находятся в состоянии войны с тех пор, как корейский конфликт 1950-53 годов закончился перемирием.
Корейская демилитаризованная зона – один из наиболее хорошо вооруженных регионов мира, охраняемый длинными заборами из колючей проволоки, минными полями, датчиками и почти двумя миллионами солдат с обеих сторон.
Дефекты в демилитаризованной зоне относительно редки и опасны. В ноябре 2017 года северокорейский солдат прорвался через А. Шквал пуль Его сослуживцы обстреляли его, чтобы войти на юг через Панмунджом, так называемую деревню перемирия на границе.
Более 33000 человек бежали из Северной Кореи в Южную Корею с тех пор, как в 1990-х годах страну поразил ужасный голод. Но большинство из них сделали это через Китай, который граничит с Северной Кореей, и в конечном итоге добрались до посольства Южной Кореи в другой стране.