Сегодня в истории | Национальные новости

В 1955 году президентская пресс-конференция была впервые снята для телевидения и новостных фильмов с разрешения президента Дуайта Д. Эйзенхауэра.

В 1980 году бывший судья Верховного суда Уильям О’Дуглас умер в Вашингтоне, округ Колумбия, в возрасте 81 года.

В 1987 году Джей Хант стал первым республиканским губернатором Алабамы с 1874 года, когда он был приведен к присяге как Джордж К. Уоллес.

В 2005 году Американское онкологическое общество сообщило, что рак дал метастазы в болезнь сердца, став убийцей номер один среди американцев в возрасте 85 лет и младше.

В 2006 году Усама бен Ладен сказал в аудиозаписи, которая была его первой за более чем год, что «Аль-Каида» готовится к нападению на Соединенные Штаты; При этом он предложил «долгосрочное перемирие», не уточняя условий. Вице-президент Дик Чейни защитил программу внутреннего наблюдения администрации, назвав ее важным инструментом мониторинга «Аль-Каиды» и других террористических организаций.

В 2009 году Россия и Украина подписали соглашение о возврате поставок природного газа в Украину и подготовили почву для прекращения почти двухнедельного отключения российского газа из замороженной Европы.