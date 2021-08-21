Сегодня в истории – пятница, 20 августа 2021 года

Сегодня пятница, 20 августа, 232-й день 2021 года. В году осталось 133 дня.

Сегодняшнее событие в истории:

20 августа 1968 года Советский Союз и другие страны Варшавского договора начали вторжение в Чехословакию, чтобы подавить освободительную кампанию «Пражской весны».

В этот день:

В 1862 году New York Tribune опубликовала открытое письмо редактора Горация Грили, призывающее президента Авраама Линкольна предпринять более агрессивные действия, чтобы освободить рабов и положить конец Южному восстанию.

В 1866 году президент Эндрю Джонсон официально объявил о завершении Гражданской войны, спустя несколько месяцев после прекращения боевых действий.

В 1882 году в Москве состоялась премьера оперы Чайковского «Вступление 1812 года».

В 1953 году Советский Союз признал, что испытал водородную бомбу.

В 1964 году президент Линдон Джонсон подписал Закон об экономических возможностях, мера борьбы с бедностью на сумму почти 1 миллиард долларов.

В 1979 году пловчихе Дайане Ньяд удалось совершить третью попытку переплыть с Багамских островов во Флориду.

В 1986 году почтовый работник Патрик Генри Шерилл устроил смертельную неистовство в почтовом отделении в Эдмонде, штат Оклахома, застрелив до смерти 14 своих коллег, прежде чем покончить с собой.

В 1988 году вступило в силу прекращение огня в войне между Ираком и Ираном.

В 2017 году многолетний актер, комик и телеведущий Джерри Льюис умер от сердечного приступа в Лас-Вегасе в возрасте 91 года.

• Десять лет назад: лидер Северной Кореи Ким Чен Ир прибыл на Дальний Восток России с визитом, который продлился около недели.

• Пять лет назад: кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил на митинге в Вирджинии, что его партия должна лучше привлекать афроамериканских избирателей.

• Год назад: принимая кандидатуру демократов на пост президента, Джо Байден пообещал вывести нацию из хаоса президентства Дональда Трампа и вернуть ее к ее лидирующей роли в мире. Лидер российской оппозиции Алексей Навальный заболел во время полета в Москву из Сибири и был госпитализирован в коме. (Навальный проведет пять месяцев в Германии, выздоравливая после отравления нервно-паралитическим веществом, в котором он обвинил Кремль; он был арестован после возвращения в Россию.) Официальные лица объявили о мировом соглашении на 600 миллионов долларов между Мичиганом и пострадавшими от пули жителями Флинта. – загрязненная вода.

Сегодняшние дни рождения: промоутеру по боксу Дону Кингу исполнилось 90 лет. А бывшему сенатору Джорджу Митчеллу, демократу от штата Мэн, 88 лет. Бывшему участнику Матча звезд MLB Грегу Неттлсу 77 лет. Журналисту телерадиовещания Конни Чанг 75 лет. Музыканту Джимми Бэнкофф (Чикаго) 74 года.

Рок-певцу Роберту Планту (Led Zeppelin) 73 года. Певцу-песеннику Джону Хаятту 69 лет. Ему 67 лет. Актеру Джоан Аллен 65 лет. От режиссера Дэвида О. Расселу 63 года. Рок-певцу Фреду Дерсту (Limp Bizkit) 51 год. Актеру Джонатану Ки Квану 51 год. Рок-музыканту Брэду Эйвери 50 лет. Актрисе Мише Коллинз 47 лет. Актеру и певице Деми Ловато 29 лет.