Сезон 2 добавляет “Русскую куклу” Шарлотты Копли.

Шарлотта Копли присоединилась ко второму сезону «Русской куклы» на Netflix.

В настоящее время снимается второй сезон черной комедии, которую ведет Наташа Лионн, но детали сюжета и информация о персонаже Копли сохранены.

Он присоединяется к Анни Мерфи и Кэролайн Мишель Смит в качестве новых дополнений к актерскому составу на втором году их работы.

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Первый сезон «Русской куклы» был впервые создан на Netflix более двух лет назад и создан Леоном, Лесли Хедленд и Эми Бюлер. Сериал из восьми эпизодов следует за Надей (Леон), женщиной, которая переживает несколько эпизодов, которые начинаются в ночь на ее день рождения и заканчиваются ее смертью.

Помимо Леона, в сериале также снимаются Чарли Барнетт, Грета Ли, Юул Васкес и Элизабет Эшли. В числе приглашенных звезд первого сезона – Хлоя Севиньи, звезда «OITNB» Леона Даша Поланко, Брендан Секстон III, Ребекка Хендерсон, Джереми Лоуэлл Поп, Ритеш Раджан и Джоселин Бо.

Полер, Лионн и Хедленд выступают в качестве исполнительных продюсеров комиксов от Universal Television, Poehler’s Paper Kite Productions, JAX Media и 3 Arts Entertainment. Леон и Хедленд оба пишут и направляют сериал, а Джимми Бэббит также руководит.

Копли наиболее известен своими ролями в перезагрузке «Район 9», «Элизиум» и «Команда А».

Захватывающий # Русская матрешка Новости!

Шарлотта Копли присоединяется к ранее анонсированной Энни Мерфи во втором сезоне! pic.twitter.com/H9wSWjLoMi

Очередь Netflix (@netflixqueue) 12 апреля 2021 г.

Крайний срок был впервые объявлен в новостях об избрании Копли.

Копли представлен WME и Fourward.

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