Селеста Дэвис объявляет следующий матч

Это немного, но тогда СелестаЯ полностью с тобой. картина : Игры очень хорошо

Студия стоит за Инди Дарлинг СелестаКомпания Extremely OK Games из Ванкувера, наконец, готова представить свою следующую игру. Земляной клинок.

Пока разработчики Признавать Их сообщение в блоге – это скорее «откровение атмосферы», чем полноценная реклама, здесь есть много вещей, которые могут повлечь за собой волнение, отчасти из-за родословной студии. Земляной клинок Описывается как «2D-игра в мир пиксельно-гладкого искусства» с несравненной музыкой Лены Райан, что вызвало мое скромное мнение Один из лучших саундтреков к играм к Селеста. Вы можете послушать отрывки из ее работы на Земляной клинок Ниже.

Чтобы найти их, нам потребовалось четыре прототипа Земляной клинокС тех пор прошло более трех лет СелестаПервый выпуск: «Директор Extremely OK Games Мэдди Торсон написала о разработке предстоящей игры».[The] Прототипирование многому нас нас научило, но в конце концов мы отважились слишком далеко от нашей зоны комфорта, чтобы завершить его реалистично. Это заняло некоторое время, но мы чувствуем, что достигли правильного компромисса между двумя Земляной клинок. “

Очень хорошо игры планируют выпустить его Земляной клинок Где-то между настоящим моментом и концом двадцать первого века. Следите за новостями.