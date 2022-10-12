Семь из 10 канадцев хотят увеличить добычу нефти и газа в стране, чтобы уменьшить влияние России: опрос

Последняя ракетная атака президента России Владимира Путина на Украину привела к колебаниям цен на природный газ в среду. (Рейтер)

Согласно новому опросу, опубликованному в среду, более 70 процентов канадцев поддерживают увеличение добычи нефти и газа в стране для снижения глобальной зависимости от экспорта энергоносителей из России.

Украинский кризис, длящийся уже восьмой месяц, привел к росту цен на энергоносители в Европе, повысив риск рецессии в экономике ЕС.

Недавний ракетный удар президента России Владимира Путина по территории Украины привел к резкому росту цен на природный газ (НГ = Ф.) колеблется в среду на фоне опасений, что эскалация войны может повредить оставшиеся топливные соединения с Западной Европой.

Среда, Президент России заявил, что газ, поступающий из его страны, еще можно поставлять в Европу Через неповрежденный участок трубопроводной системы Nord Stream. Германия отвергла эту идею.

«Северный поток — 2», канал, соединяющий Россию с Германией через Балтийское море, стал горячей точкой кризиса. В среду Путин повторил свое заявление о том, что Соединенные Штаты, скорее всего, стояли за недавними взрывами, разорвавшими трубопровод и вызвавшими массовую утечку.

Канада, со своей стороны, молчала об идее поставок канадского природного газа в Европу. В конце августа премьер-министр Джастин Трюдо поставил под сомнение «технико-экономическое обоснование» этого. Его комментарии прозвучали, когда канцлер Германии Олаф Шульц попросил Канаду сыграть «ключевую роль» в замещении российской нефти и газа. но, Оттава пообещала в апреле увеличить добычу нефти и газа Чтобы увеличить глобальные поставки.

По словам Леггера, 49 процентов опрошенных поддерживают увеличение добычи нефти и газа в Канаде, а 23 процента в той или иной степени поддерживают эту идею. Двенадцать процентов либо несколько не согласились, либо категорически не согласились.

Этот вопрос был задан 1535 взрослым жителям Канады онлайн в период с 30 сентября по 2 октября. Опрос был заказан правым аналитическим центром SecondStreet.org.

Более половины респондентов (54 процента) согласны с тем, что Канада могла бы помочь своим европейским союзникам, если бы правительство «согласилось с компаниями добывать больше нефти и газа и строить новые трубопроводы, чтобы ресурсы можно было доставлять к побережью» на экспорт. . 16 процентов сказали, что у Канады нет технико-экономического обоснования для экспорта в европейские страны, а 30 процентов сказали, что они «не знают».

История продолжается

Поддержка увеличения добычи нефти и газа была самой сильной в прериях: 85 процентов в Альберте и 83 процента в Манитобе и Саскачеване. Опрошенные в Квебеке на 22% чаще выступали против этой идеи.

Респонденты из Альберты также с большей вероятностью согласились с тем, что увеличение добычи нефти, газа и трубопроводов в Канаде помогло бы европейским странам (73 процента). Квебекцы на 25% чаще отвергали эту идею.

Леже говорит, что погрешность опроса составила ±2,5 процента, 19 раз из 20.

Джефф Лагерквист — старший репортер Yahoo Finance Canada. Подпишитесь на него в Твиттере Встроить твит.

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