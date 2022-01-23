Сенатор: Путинское вторжение в Украину может в конечном итоге привести к падению России

Это. Крис Мерфи вторник днем ​​в Андерсон Купер 360И Как демократ из Коннектикута справился с ростом напряженности в отношениях между Россией и Украиной, а сейчас Россия Он сказал На границе с Украиной переброшены сотни тысяч военнослужащих. Хотя Россия вторглась в Крым, пророссийский регион Украины, в 2014 году без особого сопротивления, Мерфи сказал, что все сложится совсем по-другому, если президент России Владимир Путин вторгнется.

«Будет постоянная американская помощь, помощь боеспособной армией и населением, которое не только позволит России продвинуться в центральную Украину», — сказал Мерфи. Похоже, Путин получает очень шокирующие советы. Люди говорят ему, что его встретят как своего рода освободителя в стране, которая последние десять лет отвернулась от России и будет бороться за свое выживание».

Мерфи сказал, что настроения в Украине изменились за последние годы: от 60 до 70 процентов граждан сейчас выступают за присоединение к НАТОИменно то, что Путин пытается предотвратить. Но Мерфи считает, что Путин совершит огромную ошибку, если решит вторгнуться в Украину, решение, которое может иметь катастрофические последствия для России. Мерфи сравнил это с неудавшимся вторжением России в Афганистан в 1980-х годах.

«Для меня это было бы самой большой ошибкой в ​​карьере Владимира Путина. Он увязнет в трясине внутри Украины так же, как его предшественники споткнулись в Афганистане в 1980 и 1981 годах, – сказал Мерфи. – Украинцы будут бороться за свою жизнь. Будет длительное сопротивление повстанцам». к падению Советского Союза».

В то время как Соединенные Штаты и некоторые союзники по НАТО оказание поддержки Для украинских военных в виде оружия и подготовки также могут быть санкции против Путина, если Россия вторгнется в Украину, что увеличивает финансовые, а также человеческие издержки вторжения. Хотя Россия предупреждение, новый Проект Уголовного кодекса Он был введен недавно, и Мерфи сказал, что санкции со стороны нескольких стран находятся на столе переговоров.

История продолжается

«Мне кажется, что британцы были с нами с самого начала, и что другие европейские союзники согласны с нашей точкой зрения и теперь, наконец, готовы в некотором роде ввести ряд потенциальных санкций, которые, возможно, в конечном итоге были столь жесткими. укоренился в убеждении Путина, что это того не стоит», — сказал Мерфи. «Эти хлопоты».

Андерсон Купер 360 Он выходит в эфир по выходным в 20:00 каждый день. Си-Эн-Эн.

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