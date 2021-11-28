Сербия Джокович ошеломил Германию, а Медведев ведет россиян к победе | новости тенниса

ПАРИЖ: Новак Джокович и Никола Кашич проиграли решающий тай-брейк в парном разряде, Сербия потерпела поражение от Германии в финале Кубка Дэвиса, а Даниил Медведев помог Федерации тенниса России одержать первую победу.

Первый игрок мира Джокович сыграл вничью с Сербией во втором матче группового этапа, победив Яна-Леннарда Струве после того, как Филип Краинович проиграл Доминику Купферу.

Но 20-кратный чемпион Большого шлема в одиночном разряде Качич опустился до 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (7/5), опередив Кевина Кравца и Тима Поец, которые пересекли серию. Третий пункт в Инсбруке.

Матчи в Австрии проходят за закрытыми дверями из-за новых ограничений страны на коронавирус.

Германия выйдет в четвертьфинал группы F, если им удастся обыграть Австрию в воскресенье, что заставит Сербию ждать, чтобы увидеть, попадут ли они в число двух лучших игроков, занявших второе место.

Джокович надеется завершить впечатляющий сезон, поскольку он выпал из календаря Большого шлема только после поражения от Медведева в финале Открытого чемпионата США, помогая своей стране выиграть Кубок Дэвиса впервые с 2010 года.

Россияне, входящие в число фаворитов на титул, отлично начали свою кампанию с победы над Эквадором со счетом 3: 0.

Пятый игрок мира Андрей Рублев преодолел ударный удар во втором сете против 291-го посева Роберто Кейроса и выиграл 6-3 4-6 6-1 в стартовом матче в Мадриде.

Затем Медведев обеспечил ничью свою команду, разгромив Эмилио Гомеса 6: 0, 6: 2 менее чем за час.

Гомеса встретили аплодисментами толпы, когда он, наконец, добрался до тарелки в восьмом иннинге.

«Я был к этому готов», — сказал второй игрок мира. «Я хотел сохранить чистоту от первого до последнего очка в матче.

«Я действительно счастлив дать команде очко».

Рублев и Аслан Карацев, полуфиналисты Открытого чемпионата Австралии по теннису, завершили отбеливание, выиграв резиновый дуэт против Гонсало Эскобара и Диего Идальго 6-4, 4-6, 6-4.

Италия стала первой командой, вышедшей в четвертьфинал, и закрепила свою победу над Соединенными Штатами, победив Колумбию и заняв первое место в группе E.

Лоренцо Сонего боролся, чтобы победить Николаса Мехиа 6-7 (5/7), 6-4, 6-2, прежде чем Янник Сенер победил Даниэля Элахи Галана 7-5, 6-0.

Ранее лучший посев Великобритании Кэмерон Норри завершил свою победу над Францией во втором одиночном зачете, победив Артура Риндеркника со счетом 6: 2, 7: 6 (10/8) в первом матче Великобритании.

Нури, занявший 12-е место в мире, проиграл на тай-брейке 4: 1, а затем отскочил и заработал матч-пойнт со счетом 6: 5.

Риндеркнех, сеяный 71, спас его, но затем оставил две сет-точки, прежде чем Нури взял накид во втором матче.

«Для меня невероятно вернуться в команду и играть за свою страну», — сказал Нури, который в третий раз играл в Кубке Дэвиса.

«Также хорошо снова проявить себя, поддерживать давление и продолжать играть в большие игры».

Затем Риндеркнек помог Махуту сохранить свои слабые надежды на второе место в топ-2, перехитрив Джо Солсбери и Нила Скопски 6-1, 6-4.

Дэн Эванс дал Британии отличный старт ранее, победив Адриана Маннарино 7-5, 6-4.

Казахстан может стать неожиданным четвертьфиналистом, если в воскресенье обыграет очень слабую команду Канады после победы над Швецией со счетом 2: 1.

Шведский дуэт братьев Элиаса и Микаэля Имира готовился выиграть вторую игру подряд, выбив Канаду со счетом 3: 0 в первом матче.

Элиас обыграл Михаила Кукушкина в сетах подряд 6-3, 7-6 (7/4).

Младший брат Микаэль выглядел уравновешенным в сете и 4-4 кадра в секунду против талантливого, но непредсказуемого Александра Бублика.

Тем не менее, 36-й номер в мире занял видное место и произвел потрясающий теннис, который выиграл следующие шесть матчей и забрал резину.

Свою запоздалую победу казахстанцы завершили тем, что Андрей Голубев и Александр Недовсов обыграли Андре Горансона и Роберта Линдстедта 6: 3, 6: 3.

Австралия проиграла, несмотря на неудачную победу над Венгрией со счетом 2: 1.