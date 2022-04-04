Опросы показывают, что нарушения, в том числе фотографирование бюллетеней, ожидаются, поскольку действующий президент Восик, как ожидается, выиграет еще один срок.

Сербы проголосовали на президентских и парламентских выборах, а нынешний президент Александр Вушич и его Прогрессивная партия (СНС) проголосовали против оппозиции, которая обещает бороться с коррупцией и улучшать защиту окружающей среды.

Вушич баллотируется на второй пятилетний срок, обещая мир и стабильность, точно так же, как Россия вторглась в Украину, что оказало давление на Сербию со стороны Запада, чтобы она выбрала один из своих традиционных отношений с Москвой и стремление вступить в ЕС.

По данным CRTA, за несколько часов до закрытия избирательных участков в 19:00 (17:00 по Гринвичу) в воскресенье явка составила 54,6% от примерно 6,5 млн избирателей Сербии, по сравнению с 44,9% в 2020 году.

Предварительные результаты ожидались в 21:30 (19:30 по Гринвичу). Голосование запрещено законом.

Опросы CESiD и CRTA сообщили о ряде нарушений, в том числе о фотографировании бюллетеней.

Телеканал N1 ​​сообщил, что лидер оппозиции Павле Крбович подвергся нападению и получил легкие ранения недалеко от своего избирательного участка в Белграде, и заснял сцены инцидента на свой мобильный телефон.

Грбович подтвердил инцидент в Twitter.

Ожидалось, что Вувик выиграет

Согласно опросам общественного мнения, консерватор Вушич безоговорочно выиграет первый тур, а Здравко Понос, генерал армии в отставке, будет представлять Европейскую и Центральную коалицию.

Оппозиция в значительной степени бойкотировала парламентские выборы в 2020 году, что позволило партии Вучича SNS и ее союзникам получить 188 мест в парламенте из 250 мест.

Вушич воспользовался возвращением войны в Европу и эпидемией вируса короны, пообещав, что избиратели останутся стабильными на фоне неуверенных ветров.

«Мы ожидаем больших успехов. Мы работали над этим в течение последних четырех или пяти лет и с нетерпением ожидаем продолжения больших усилий и развития этой страны», — сказал президент после своего голосования в воскресенье утром.

Боносс сказал, что надеется, что турнир проложит путь к «радикальным переменам» в стране.

«Я верю в светлое будущее. Выборы – это верный способ изменить ситуацию. Я надеюсь, что граждане Сербии сегодня получат такую ​​возможность», — сказал Понос.

Избирателей надлежащим образом доставили автобусами на избирательные участки в Сербии, бывшей бывшей провинции Албания в Сербии, провозгласившей независимость в 2008 году.

Тень войны

Оккупация Россией Украины 24 февраля оказала серьезное влияние на кампанию в Сербии, которая все еще восстанавливается после балканских войн и изоляции 1990-х годов.

Сербия почти полностью зависит от российского газа, а ее военные поддерживают отношения с российскими военными.

Кремль также поддерживает оппозицию Белграда независимости Косово.

Хотя Сербия поддержала две резолюции ООН, осуждающие вторжение России в Украину, она отказалась вводить санкции против Москвы.

Вути, высокопоставленный политик, занимавший пост министра информации в 1998 году при бывшем влиятельном Слободане Милошевиче, превратился из члена ЕС в националистического головореза, в сторонника военного нейтралитета и отношений с Россией и Китаем.

Вувик сказал бывшему вице-премьеру Сербии Сарго Гораху аль-Джазире, что он находится «в очень сложной ситуации» с точки зрения внешней политики.

«Я не думаю, что можно действительно иметь хорошие отношения с Россией в Европе, но в то же время двигаться дальше в направлении интеграции в ЕС», — сказал он из Подгорицы в Черногории.

Боносс обвинил войну в Украине в использовании в своей кампании народных опасений.

Оппозиция и правозащитные группы обвинили Вучича и его соратников в авторитарном правлении, коррупции, кумовстве, контроле над СМИ, нападениях на политических оппонентов и связях с организованной преступностью.

Вучич и его соратники неоднократно отрицали все эти обвинения.