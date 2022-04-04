Опросы показывают, что нарушения, в том числе фотографирование бюллетеней, ожидаются, поскольку действующий президент Восик, как ожидается, выиграет еще один срок.
Сербы проголосовали на президентских и парламентских выборах, а нынешний президент Александр Вушич и его Прогрессивная партия (СНС) проголосовали против оппозиции, которая обещает бороться с коррупцией и улучшать защиту окружающей среды.
Вушич баллотируется на второй пятилетний срок, обещая мир и стабильность, точно так же, как Россия вторглась в Украину, что оказало давление на Сербию со стороны Запада, чтобы она выбрала один из своих традиционных отношений с Москвой и стремление вступить в ЕС.
По данным CRTA, за несколько часов до закрытия избирательных участков в 19:00 (17:00 по Гринвичу) в воскресенье явка составила 54,6% от примерно 6,5 млн избирателей Сербии, по сравнению с 44,9% в 2020 году.
Предварительные результаты ожидались в 21:30 (19:30 по Гринвичу). Голосование запрещено законом.
Опросы CESiD и CRTA сообщили о ряде нарушений, в том числе о фотографировании бюллетеней.
Телеканал N1 сообщил, что лидер оппозиции Павле Крбович подвергся нападению и получил легкие ранения недалеко от своего избирательного участка в Белграде, и заснял сцены инцидента на свой мобильный телефон.
Грбович подтвердил инцидент в Twitter.
Ожидалось, что Вувик выиграет
Согласно опросам общественного мнения, консерватор Вушич безоговорочно выиграет первый тур, а Здравко Понос, генерал армии в отставке, будет представлять Европейскую и Центральную коалицию.
Оппозиция в значительной степени бойкотировала парламентские выборы в 2020 году, что позволило партии Вучича SNS и ее союзникам получить 188 мест в парламенте из 250 мест.
Вушич воспользовался возвращением войны в Европу и эпидемией вируса короны, пообещав, что избиратели останутся стабильными на фоне неуверенных ветров.
«Мы ожидаем больших успехов. Мы работали над этим в течение последних четырех или пяти лет и с нетерпением ожидаем продолжения больших усилий и развития этой страны», — сказал президент после своего голосования в воскресенье утром.
Боносс сказал, что надеется, что турнир проложит путь к «радикальным переменам» в стране.
«Я верю в светлое будущее. Выборы – это верный способ изменить ситуацию. Я надеюсь, что граждане Сербии сегодня получат такую возможность», — сказал Понос.
Избирателей надлежащим образом доставили автобусами на избирательные участки в Сербии, бывшей бывшей провинции Албания в Сербии, провозгласившей независимость в 2008 году.
Тень войны
Оккупация Россией Украины 24 февраля оказала серьезное влияние на кампанию в Сербии, которая все еще восстанавливается после балканских войн и изоляции 1990-х годов.
Сербия почти полностью зависит от российского газа, а ее военные поддерживают отношения с российскими военными.
Кремль также поддерживает оппозицию Белграда независимости Косово.
Хотя Сербия поддержала две резолюции ООН, осуждающие вторжение России в Украину, она отказалась вводить санкции против Москвы.
Вути, высокопоставленный политик, занимавший пост министра информации в 1998 году при бывшем влиятельном Слободане Милошевиче, превратился из члена ЕС в националистического головореза, в сторонника военного нейтралитета и отношений с Россией и Китаем.
Вувик сказал бывшему вице-премьеру Сербии Сарго Гораху аль-Джазире, что он находится «в очень сложной ситуации» с точки зрения внешней политики.
«Я не думаю, что можно действительно иметь хорошие отношения с Россией в Европе, но в то же время двигаться дальше в направлении интеграции в ЕС», — сказал он из Подгорицы в Черногории.
Боносс обвинил войну в Украине в использовании в своей кампании народных опасений.
Оппозиция и правозащитные группы обвинили Вучича и его соратников в авторитарном правлении, коррупции, кумовстве, контроле над СМИ, нападениях на политических оппонентов и связях с организованной преступностью.
Вучич и его соратники неоднократно отрицали все эти обвинения.
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