Сигналы из космоса: SD-WAN представляет собой следующий этап в коммерческой спутниковой связи

Несмотря на распространенное мнение, большинство современных смартфонов не связываются напрямую со спутниками, вращающимися вокруг нашей планеты. Подавляющее большинство подключается к близлежащим вышкам сотовой связи, которые уходят корнями в землю. Для повседневного потребителя спутниковая связь в значительной степени ограничивается телефонными пакетами для использования во время местных чрезвычайных ситуаций, когда покрытие сети не работает, или в отдаленных походах через специализированные «спутниковые» телефоны.

Но в нашем все более взаимосвязанном и гибридном мире сейчас востребованы более сложные коммуникации. На самом деле, с индивидуальной точки зрения, одно из самых больших требований, которое мы предъявляем к нашим мобильным телефонам и компьютерам, — это улучшение связи и доступа к Интернету в любое время и в любом месте.

Используйте потенциал беспрепятственного доступа в Интернет через призму правительства и корпораций, и результаты будут еще более преобразующими — от помощи разведывательным службам и службам безопасности и офисам в изолированных регионах до природоохранных агентств, проводящих исследования в отдаленных частях планеты.

Поскольку инвестиции и варианты использования космической связи продолжают расти, мир задается вопросом, является ли космос отличным средством связи? Может ли ответ на вопрос о будущем коммуникаций действительно лежать в звездах?

Кто победит в гонке космической связи?

Космическая связь переживает период устойчивых инвестиций, и технологии стремительно развиваются. Финансирование частного сектора космических компаний Более 10 миллиардов долларов в 2021 годув то время объявил Европейский Союз Амбициозные планы инвестировать 6 миллиардов евро в космическую связь в начале 2022 года, поскольку мы перемещаем больше операций в космос.

Хотя известные имена, такие как DIRECTV (вещательное телевидение) и Sirius XM (спутниковая радиослужба), являются конкретными примерами того, как спутниковая связь становится основной, продолжающиеся инвестиции ведут к более инновационной и перспективной спутниковой связи.

Такие компании, как Iridium и Viasat, выполняют узкоспециализированные рабочие нагрузки в государственном и частном секторах. Starlink от Space X, пожалуй, самый известный игрок в гонке космической связи. Цель Starlink — предоставить недорогой доступ в Интернет всем и каждому в любой точке мира, и за последние четыре года его услуги быстро росли: более 3000 спутников на орбите и более 500 000 клиентов С 2019 г. она наглядно продемонстрировала свое влияние, охват и устойчивость в качестве сети контактов, помогающих Украине противостоять российскому вторжению.

Низкоорбитальные спутники в сочетании с SD-WAN

Преимущества спутниковых услуг очевидны: благодаря универсальному покрытию на нашей планете возможно, что каждый квадратный дюйм однажды будет охвачен. С экологической точки зрения они почти полностью питаются от солнечной энергии и могут быть более экономичными для соединений на большие расстояния.

Как технология доступа к глобальной сети, спутниковая связь сталкивается с определенными препятствиями. Например, поскольку сигналы должны путешествовать в космос и возвращаться на Землю, существует неизбежная физика для эрозии задержки.

Кроме того, некоторые поставщики услуг склонны полагаться на обработку пакетов, например организацию очередей, для обеспечения качественного обслуживания. Однако в сочетании с ориентированной на бизнес технологией наложения, такой как SD-WAN, фальсификация пакетов может снизить производительность сети.

К счастью, многие поставщики услуг разработали способы обойти это. В технологии Starlink специально используются низкоорбитальные системы, работающие практически рядом с Землей, что значительно снижает задержку и высокие требования к обработке, связанные с традиционными спутниками. Это позволяет легко интегрировать пути спутникового доступа в существующие наземные сети SD-WAN.

Результат: соединения с малой задержкой и высокой пропускной способностью, способные достигать самых отдаленных мест на планете, где Интернет ранее был недоступен. Идея состоит в том, что везде, где вы можете видеть небо, вы можете получить доступ к Интернету.

Следующая эволюция в космическом маркетинге

Миттель Успешное развертывание SD-WAN В сервисе SpaceX Starlink это сигнализирует о продолжающемся сдвиге, поскольку космическая связь переходит на облачный программно-ориентированный подход.

В более широком смысле инвестиции Starlink отражают рост космический маркетингстав крупным глобальным провайдером связи.

По данным Harvard Business Review, «95%Из примерно 366 миллиардов долларов дохода, полученного в космическом секторе, он был получен от космос против земли Экономика» — товары или услуги, производимые в космосе для использования на Земле, такие как телекоммуникации и интернет-инфраструктура, возможности наблюдения за Землей и национальная безопасность, среди прочего.

Тогда мы увидим гораздо большее внимание кпространство для пространстваЭкономика по мере того, как человечество перемещается на Луну, Марс и в другие места в нашей Солнечной системе. Для этих новых мест обитания потребуются те же типы ИТ-инфраструктуры, что и на Земле, а также связь с Землей.

В конечном счете, по мере того как массовое производство и конкуренция продолжают снижать затраты, космическая связь обеспечит связь и управление сетью бизнес-класса в любой точке Земли и за ее пределами без необходимости дорогостоящего расширения наземных сетей до удаленных мест.