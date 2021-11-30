Сильный ветер в Турции убил 6 и ранил 52

Четверо погибших упали в Стамбуле, коммерческом центре Турции, где проживает 16 миллионов человек, а трое из раненых находятся в тяжелом состоянии. Деревья были вырваны с корнем, многие крыши слетели, минареты мечетей были разрушены, а культовая башня с часами была разрушена.

По данным Главного управления метеорологии Турции, скорость ветра достигала 130 километров в час (80 миль в час) во время одного из самых сильных штормов страны на памяти живущих. На Турцию часто дуют юго-западные ветры, известные как ветры Лодус, но их скорость в этом случае, а также наносимый ими ущерб необычны для страны.

В понедельник было переадресовано более 30 самолетов, но во вторник большинство из них было перенаправлено в Стамбул. «Сильные ветры в Стамбуле продолжают негативно влиять на нашу деятельность. Все наши команды прилагают все усилия для безопасного и комфортного путешествия наших гостей», — сказал Яхья Остун, старший вице-президент по связям со СМИ Turkish Airlines.

Десять городов приостановили школьную деятельность, а Стамбул запретил мотоциклы. Морская деятельность вдоль Босфора также была закрыта для морского движения в двух направлениях.