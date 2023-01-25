Сильный снегопад сеет хаос в Японии, а по всей Азии распространяется похолодание

ТОКИО (Рейтер) — Сильный снегопад покрыл некоторые районы Японии в среду, что привело к пробкам, отмене сотен рейсов, нарушению движения поездов и гибели по меньшей мере одного человека.

Необычно холодная погода и системы с чрезвычайно низким давлением принесли снег и сильный ветер по всей Японии со вторника после того, как в начале этой недели нанесли ущерб другим азиатским странам.

По сообщениям СМИ, ранее на этой неделе в Афганистане из-за низких температур погибли по меньшей мере 124 человека, а в воскресенье температура в Мохэ на крайнем севере Китая упала до рекордно низкого уровня -53 градуса по Цельсию (-63,4 градуса по Фаренгейту). . . .

Курортный остров Чеджу в Южной Корее во вторник отменил почти 500 рейсов в аэропорт и обратно из-за суровой зимней погоды.

Япония сообщила, что снег был особенно сильным на стороне страны, обращенной к Южной Корее, где город Манива зафиксировал рекордные 93 сантиметра (36 дюймов) всего за 24 часа.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что один человек погиб в результате урагана, а двое других находятся под следствием в связи с ураганом до утра среды. Никаких дополнительных подробностей сразу не поступало.

Внутренние авиалинии, включая ANA (9202.Т) и Японские авиалинии (9201.Т) Министерство транспорта заявило, что оно отменило 450 рейсов, в то время как 490 участков автомагистралей были закрыты, а 57 железнодорожных сообщений, включая высокоскоростное железнодорожное сообщение, были приостановлены по всей стране.

Тойота Мотор Корп (7203.Т) Она сказала, что в среду приостановит работу второй смены на всех 14 фабриках в Японии из-за сбоев, вызванных сильным снегопадом по всей стране.

Около 3000 человек застряли на двух вокзалах в западном городе Киото из-за того, что во вторник из-за снега и сильного ветра движение поездов было приостановлено. Некоторым пассажирам пришлось спать на полу на главном вокзале Киото. Другие застряли как минимум в 15 поездах между станциями, в некоторых случаях с вечера вторника до раннего утра среды.

Сильный ветер, связанный со штормом, мог стать причиной затопления грузового судна, зарегистрированного в Гонконге, между западной Японией и островом Чеджу, Южная Корея, рано утром в среду. К полудню среды были спасены 13 из 22 членов экипажа, поиски продолжаются. Читать больше.

Ожидается, что ненастная погода сохранится до четверга.

Репортаж Каори Канеко, Сугиямы Сатоши и Элейн Лис в Токио и Хёнхи Шин в Сеуле. Авторы Элейн Лис и Мён Ким. Редактирование Чанг-Ран Ким, Ким Когель и Кристины Финчер.

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