Сирия и Саудовская Аравия намерены возобновить консульские услуги и полеты | Сирийские военные новости

Этот шаг был предпринят после визита министра иностранных дел Сирии в Саудовскую Аравию, первого с тех пор, как королевство разорвало дипломатические отношения с Сирией в 2012 году.

Сирия и Саудовская Аравия предпринимают шаги для возобновления консульских услуг и поездок между двумя странами впервые за более чем десятилетие.

Совместное заявление, опубликованное в четверг, последовало за визитом высокопоставленного сирийского дипломата в Саудовскую Аравию, который стал первым с тех пор, как королевство разорвало дипломатические отношения с Сирией в 2012 году.

Эр-Рияд избегал Дамаска на фоне жестокого подавления сирийским президентом Башаром Асадом мирных протестов в 2011 году, а впоследствии поддержал повстанческие группы, которые боролись за его отстранение от власти.

Кульминацией разрыва отношений стало исключение Сирии из Лиги арабских государств.

Однако в последние годы, когда контроль Асада над большей частью страны укрепился, соседи Сирии начали предпринимать шаги, чтобы вернуть страну в арабское лоно и нормализовать отношения с ее лидером.

Темпы инициатив ускорились после сильного землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии 6 февраля, и восстановления при посредничестве Китая отношений между Саудовской Аравией и Ираном, который поддержал конфликтующие стороны в сирийском конфликте.

Министр иностранных дел Сирии посещает Саудовскую Аравию

В среду министр иностранных дел Сирии Фейсал аль-Микдад прибыл в Джидду, что является ключевым свидетельством того, что региональная изоляция Сирии подходит к концу.

Его визит проходит по приглашению министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана Аль Сауда. Это также произошло через несколько недель после того, как Мекдад впервые за более чем 10 лет встретился с высокопоставленными дипломатами из Египта и Иордании.

Обе стороны согласились в совместном заявлении по завершении визита в среду о необходимости «всеобъемлющего политического урегулирования сирийского кризиса, которое обеспечивает национальное примирение и способствует возвращению Сирии на свои арабские форумы».

В мае Саудовская Аравия принимает у себя следующий арабский саммит, на котором, как многие ожидают, будет обсуждаться вопрос о членстве Сирии.

Но некоторые члены, особенно Катар, выступили против возвращения Дамаска в организацию.

Премьер-министр Катара заявил в четверг, что разговоры о возвращении Сирии в Лигу арабских государств являются спекуляциями, поскольку причины для ее исключения все еще существуют.

Шейх Мохаммед бин Абдул Рахман Аль Тани заявил в телеинтервью, что первоначальное основание для приостановки членства Сирии в Лиге арабских государств в 2011 году все еще в силе. Он добавил, что Катар придерживается своей позиции по нормализации отношений с Сирией, если не будет политического решения кризиса.

«Война остановлена, но сирийский народ все еще находится в положении перемещенных лиц», — заявил премьер-министр Катара. Мы не хотим навязывать решения сирийскому народу, и должно быть политическое решение. Мы не делаем ни одного шага без политического решения, и каждая страна имеет свое собственное решение и суверенное право.

Министры и высокопоставленные чиновники из шести государств Совета сотрудничества стран Персидского залива — Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, — а также Египта, Ирака и Иордании встречаются по просьбе Саудовской Аравии в пятницу.