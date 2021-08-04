Сияющие счета

ТОКИО. Симона Байлз не вернется домой с горсткой золотых медалей. Психическое препятствие, вызванное усталостью, стрессом или чем-то еще, что звезда американской гимнастики до сих пор не может полностью понять, вынудило ее отказаться от участия в четырех олимпийских финалах, на которых она была свидетельницей.

Однако 24-летняя Байлз стояла на подиуме во вторник с бронзовой медалью на шее и слезами на глазах, требуя чего-то более ценного: части ее спины.

От «качелей», за которыми гонялись уже неделю. От бесконечных домыслов о ее душевном состоянии. От шумовой машины – которая, надо признать, временами питалась – я возлагал такие большие надежды на приезд в Токио, что ничего, кроме невозможного, не хватило бы.

Все стало слишком.

Неделю назад у нее оборвались внутренние провода, когда она прыгнула на брусьях во время тренировки. Внезапно она не могла повернуться. Она еле двигалась. Все еще не знаю почему. И если честно, провода все равно не подключены. Она не уверена, когда они будут.

«Это было что-то вне моего контроля», – сказал Байлз. «Но результат, который я получил, заключался в том, что в конце концов мое психическое и физическое здоровье было лучше, чем любая медаль. Так что я не могу злиться».

Байлз и тренер Сесил Лэнди изменили ее распорядок дня, чтобы уменьшить ее беспокойство, изменив метод взвешивания, который требовал от нее вместо этого переходить от одного до двух более простых бэк-фетсов – навык, которого она не применяла на соревнованиях за 12 лет. Даже с более низким показателем сложности она набрала 14000, что достаточно, чтобы занять третье место после своих китайских товарищей по команде Гуань Ченчэня и Тан Сицзин.

Затем она поговорила с президентом МОК Томасом Бахом, а затем вытерла слезы после получения седьмой олимпийской медали, которую Шеннон Миллер выиграла у американской гимнастки. Волна облегчения охватила ее последние восемь бурных дней, которые сместили акцент с Олимпийских игр в Токио на психическое здоровье спортсменов, соревнующихся под кольцами.

«Мы не просто развлекаемся, мы люди», – сказал Байлз. «И есть вещи, которые происходят за кулисами, которые мы также пытаемся примирить, помимо спорта».

Биллс думал, что она все контролирует. Затем американцы заняли удивительное для сборной России второе место в квалификации. Она чувствовала тяжесть мира на своих плечах. Во время первого опорного поворота в командном финале вес стал слишком большим. Потрясенная, она вырвалась из последних трех соревнований и наблюдала, как ее товарищи по команде сохранили серебро.

Решение сделало это своего рода пробным камнем. Да, была большая поддержка. Она была «смущена», когда поездка по Олимпийской деревне сопровождалась постоянным потоком людей, говорящих ей, как много она для них значит. Также было много ненависти, что является одной из причин, по которой она переместила свое приложение Twitter на заднюю панель телефона, надеясь облегчить соблазн искать ее упоминания.

«Это нехорошо для меня сейчас», – сказала она.

Не было телефона в поле зрения, когда она появилась на полу в красно-бело-синем халате с почти 5000 пришитыми кристаллами. Если бы она была напряжена, она бы вряд ли появилась. Я разогрелась, а затем села на пол рядом с товарищем по команде и недавно абсолютной чемпионкой Сунисой Ли, чтобы посмотреть другие спортивные события на большом видео-табло.

Ее распорядок был последовательным. Она сделала небольшой прыжок после приземления своего двойного копья, затем отсалютовала трибунам. Арка, наконец, может сделать карьеру, которая включает в себя 32 крупные международные медали и место на вершине своего вида спорта.

О Париже еще рано думать.

«Мне просто нужно сначала заняться этими Олимпийскими играми», – сказала она.

Хотя она официально не объявила о завершении карьеры – она ​​намекнула, что может как-то захотеть остаться до Игр 2024 года, чтобы почтить память тренеров Лорана и Сесиль Ланди, французов, – впереди долгая глава. Осенью она возглавляет постолимпийский тур. Что происходит дальше, остается загадкой даже для Байлза.

Две недели назад она была главной претенденткой на четыре золотые медали. Может, пять. Неделю назад ее тело было неспособно делать то, что она так долго тренировала.

Пять лет назад в Рио-де-Жанейро она была ошеломлена, когда ее бронза на перекладине была встречена подъемом плеч. Я получил еще один в Японии при обстоятельствах, о которых никто не мог и подумать.

«Это определенно слаще», – сказала она.

Лежа на заднем плане, Байлз открыл дверь своим товарищам по команде, которые всегда соревновались в ее большой тени. 18-летний Ли, занявший пятое место на бревне, выиграл олимпийский титул в многоборье. В итоге она завоевала три медали в Токио, в том числе серебро в командном финале и бронзу на брусьях.

Моя Кайла Скиннер, которая вышла в финал опорного прыжка после царапины Байлза, взяла серебро. В понедельник долгое путешествие Джейд Кэри на Олимпийские игры закончилось победой в вольном упражнении после того, как Байлз горячо выступил с ней после ужасающего выступления в прыжке с прыжком, в котором она споткнулась в конце взлетно-посадочной полосы и едва избежала серьезной травмы.

Это была не та роль, которую Байлз должен был сыграть по ее прибытии. Когда ее спросили, изменится ли она что-нибудь в своем опыте в Японии, она покачала головой.

Она сказала: «Ничего». «Я не буду ничего менять».

Американка Симона Байлз снимает маску на подиуме после завоевания бронзовой медали на бревне во время финала женской органной гимнастики на летних Олимпийских играх 2020 года во вторник, 3 августа 2021 года, в Токио, Япония. (AP Photo / Наташа Писаренко)

Американская гимнастка Симона Байлз позирует со своей бронзовой медалью на бревне среди женщин по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2020 года во вторник, 3 августа 2021 года, в Токио, Япония. (AP Photo / Наташа Писаренко)

READ Почему Стивен Юн (а не Юл Бреннер) устроил свидание на церемонии вручения Оскара Американка Симона Байлз финиширует на бревне во время финала женской органной гимнастики на летних Олимпийских играх 2020 года во вторник, 3 августа 2021 года, в Токио, Япония. (AP Photo / Эшли Лэндис)

Американка Симона Байлз разговаривает по телефону после бега на бревне во время финала женской органной гимнастики на летних Олимпийских играх 2020 года, вторник, 3 августа 2021 года, в Токио, Япония. (AP Photo / Эшли Лэндис)

Симона Байлс из США улыбается, когда китаец Тан Сицзин (слева) обнимает своего товарища по команде Гуань Шэньчжэня после того, как последний выиграл золотую медаль на бревне во время финала женской спортивной гимнастики на летних Олимпийских играх 2020 года во вторник, 3 августа. 3 января 2021 года в Токио, Япония. Байлз выиграл бронзовую медаль. (AP Photo / Наташа Писаренко)

США Симона Байлз смотрит на результат после выступления на бревне во время финала женской органной гимнастики на летних Олимпийских играх 2020 года, во вторник, 3 августа 2021 года, в Токио, Япония. (AP Photo / Наташа Писаренко)

Американка Симона Байлз разговаривает с тренером Сесилом Лэнди после выступления на бревне во время финала женских соревнований по технической гимнастике на летних Олимпийских играх 2020 года во вторник, 3 августа 2021 года, в Токио, Япония. (AP Photo / Jae C. Hong)

Симона Байлз из США машет рукой рядом со своим тренером Сесилом Лэнди после выступления на бревне во время финала женской органной гимнастики на летних Олимпийских играх 2020 года, вторник, 3 августа 2021 года, в Токио, Япония. (AP Photo / Эшли Лэндис)