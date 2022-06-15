Си Цзиньпин подтвердил, что поддерживает интересы России в области безопасности | военные новости между россией и украиной

По данным Москвы, Си Цзиньпин сослался на «законность мер», предпринимаемых Россией для защиты своих национальных интересов.

Китайские государственные СМИ сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил поддержку своей страной Москвы в вопросах суверенитета и безопасности в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

«Все стороны должны ответственно добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса», — сказал Си Путину в среду, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

В описании звонка Кремль заявил, что Путин «изложил свои основные оценки ситуации в Украине».

Согласно официальному заявлению Москвы, председатель КНР отметил правомерность принимаемых Россией мер по защите основных национальных интересов перед лицом вызовов ее безопасности, создаваемых внешними силами.

Китай не критиковал и не упоминал вторжение России в Украину в таких выражениях, обвиняя при этом НАТО и Запад в провоцировании Москвы на нападение.

За несколько недель до того, как Россия начала наступление 24 февраля, Путин и Си встретились в Пекине и руководили подписанием соглашения, согласно которому отношения между двумя сторонами «не будут иметь границ».

Остается неясным, знал ли Си о плане России вторгнуться в Украину в то время.

На этой встрече, которая состоялась за несколько часов до начала зимних Олимпийских игр в Пекине, два лидера отвергли давление США, заявили о своем неприятии любого расширения НАТО и подтвердили, что остров Тайвань является частью Китая.

Поскольку Китай молчаливо поддерживает вторжение России в Украину, он стремится казаться нейтральным и избежать потенциальных последствий поддержки российской экономики в условиях международных санкций.

Расширение экономического сотрудничества

Во время телефонного разговора в среду Кремль также сообщил, что два лидера договорились активизировать экономическое сотрудничество перед лицом «незаконных» западных санкций.

Кремль сообщил, что «была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учетом ситуации в мировой экономике, которая осложнилась из-за политики незаконных санкций против Запада».

Запад ввел беспрецедентные санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину, и Москва считает, что Европа и США таким образом затормозили мировую экономику.

Москва также ищет новые рынки и поставщиков, чтобы заменить крупные иностранные компании, покинувшие Россию после вторжения.

Европейский союз и Соединенные Штаты предупредили, что любая поддержка Пекином войны России на Украине или помощь Москвы в уклонении от западных санкций нанесут ущерб отношениям.

Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стратегическое партнерство Москвы с Китаем выдержало попытки Запада посеять раздор, в то время как Соединенные Штаты и их европейские союзники разрушили свои отношения с Кремлем.

«Энергопоставки неуклонно растут: Китай знает, чего хочет, и не конфликтует сам с собой. Пока они были на западе Москвы, они стреляли себе в голову», — заявила Захарова журналистам.