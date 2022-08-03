Скользить, скользить. Керлинг приходит на тропическую Ямайку

Скользите, вы, ямайские коньки. Группа эмигрантов с незаснеженного острова надеется привнести в свой тропический дом совершенно новый зимний вид спорта: керлинг.

Спустя три десятилетия после того, как Ямайка потерпела крах на зимних Олимпийских играх, а затем и на зимних Олимпийских играх, со своей бобслейной командой, известной своим «крутым бегом», страна присоединилась к Всемирной федерации керлинга. Ситуация позволяет ему участвовать в международных соревнованиях, и новый национальный руководящий орган надеется, что официальное признание поможет спорту проникнуть в место, более известное бегунам, регги и рому.

«Саночная команда сломала лед — простите за каламбур», — сказал Бен Конг, президент Керлинга на Ямайке, в недавнем интервью Associated Press. «Сейчас существует своего рода признание того, что ямайцы могут соревноваться в любом виде спорта, даже если это зимний вид спорта».

Рожденный в шотландском озере и наиболее популярный среди скандинавов, шотландцев и канадцев, керлинг имеет постолимпийский прирост телезрителей, которые каждые четыре года влюбляются в экзотический вид спорта благодаря размашистой стратегии, крику и шахматам. Совсем недавно он принес спорт в некоторые новые — и не такие уж белые — страны.

После Игр в Пхёнчхане в 2018 году Всемирная федерация Кувейта признала федерации Доминиканской Республики, Кении, Боливии, Туркменистана, Индии и Кувейта. Ямайка стала первой страной, присоединившейся после Олимпийских игр в Пекине, и в прошлом месяце ей был предоставлен условный статус третьего члена из Карибского бассейна.

Президент WCF Кейт Кейтнесс назвала это «захватывающей вехой для спорта, поскольку мы продолжаем расширять наше членство в нетрадиционных странах керлинга».

Тренер по керлингу с Ямайки Кристиан Холл-Травенен, переехавшая в Торонто, когда ей было шесть лет, сказала, что после того, как она начала заниматься керлингом в Канаде, она увидела на соревнованиях другого цветного человека: россиянина.

«Теперь с этими другими странами — с WCF, я думаю, что они отлично справляются с инклюзивностью и продвижением спорта во всем мире», — сказала она. «Африка и Индия — где есть меньшинства, которые играют и любят этот вид спорта — я думаю, они будут строить, устанавливать и строить. Я вижу большие дела в будущем».

46-летний Конг переехал в Канаду в детстве, но начал заниматься керлингом только десять лет назад. Затем он сказал: «Затем пришла сумасшедшая мечта: «Почему бы нам не собрать ямайскую команду по керлингу?» «

Сумасшествие, за исключением одного: карибский остров, где лед обычно добавляют в напитки, отправил санную команду на Олимпийские игры в 1988 году. История о рыбе, вытащенной из воды, описана в диснеевском фильме 1993 года «Крутые бега».

Это были первые зимние игры в стране, и с тех пор ямайцы участвовали во всех Олимпийских играх, кроме Турина в 2006 году. В Пекине Бенджамин Александер соревновался в гигантском слаломе — еще один прецедент.

Когда-нибудь, может быть, и керлинг.

Они проложили путь на Ямайку. «То, что сделала команда по фигурному катанию, феноменально, — сказал Холл-Терравинен. «Я не думаю, что мы едем на их пальто, но мы идем прямо за ними».

Всего Конг нашел девять женщин и пятерых мужчин, 12 из которых живут в Канаде и двое в США. Большинство из них имеют двойное гражданство.

Трое из них имеют соревновательный опыт; Холл-Теравайнен — ​​самый опытный из них, ранее участвовавший в крупных провинциальных чемпионатах Канады. Она считается диктором ямайской команды, которая надеется принять участие в чемпионате мира по смешанным единоборствам в Абердине, Шотландия, в октябре.

Из пяти мужчин только один играл на соревнованиях. «Наша мужская команда, хотя у нас достаточно теплых тел, этой команде нужно некоторое развитие», — сказал Конг.

Генеральный секретарь Ямайки по керлингу Эндрю Уокер, футболист-любитель, который однажды выиграл Ночную футбольную лигу в своем местном клубе, сказал, что поиск других ямайских футбольных мячей был для него «сияющим моментом».

Теперь он видит искру в глазах других ямайцев, когда они смотрят, как он корчится.

Он сказал: «Ко мне подошла девушка и сказала: «Знаешь, я не приду, но потом я увидел тебя и подумал:« Эй, я тоже могу это сделать »». «Это дает людям разрешение выйти и попробовать, они могут увидеть кого-то вроде них.

«Поскольку его не было в их старой стране, они его не ищут. Они будут искать футбол, крикет и все, что у вас есть, но керлинг не в поле зрения», — сказал он. «Так что, надеюсь, это поставит ее на радар».

Он надеется, что признание WCF поможет распространить информацию.

«Ямайцы есть в каждой стране на планете. Я почти уверен, что представители ямайской диаспоры такие же керлеры, как и я, и даже лучше меня, — сказал Уокер. — Это первый шаг к тому, чтобы дать им понять, что мы здесь, и мы хочу услышать от тебя».

В настоящее время десятки ямайцев, проживающих в Канаде, создали домашнюю базу в керлинг-клубе Unionville за пределами Торонто, которому более 100 лет, что вдвое больше, чем независимому государству Ямайка.

Их первым участием была смешанная товарищеская драка против Гонконга в апреле, которая была ограничена командами из трех человек из-за протоколов пандемии; Гонконг вел 10-4 после четырех финишей, когда обе стороны решили, что сохранение счета не является целью.

Холл-Теравайнен отметил, что даже устоявшиеся программы керлинга нередко тренируются за границей, где много тренеров и сноубордов, а конкуренция жесткая.

«Даже страны со льдом приезжают сюда на тренировки», — сказала она. На Ямайке есть хоккейная команда, которая играет за пределами Флориды.

Конг сказал, что цель состоит в том, чтобы создать программу, в которой в керлинг играют «на Ямайке, ямайцы».

А что, если Дисней объявил о сделке с фильмом?

«Я все еще думаю об актере, которого хочу сыграть со мной», — сказал он.

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Спортивный обозреватель Associated Press Джимми Голен освещал керлинг на трех Олимпийских играх. Вы можете следить за ним в Твиттере по адресу https://twitter.com/jgolen.