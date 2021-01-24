Скорбящий и грустный Макгрегор размышляет о будущем после травмы нокаутом

Конор МакГрегор признался, что был «грустным» в воскресенье после того, как шокирующий нокаут UFC аутсайдером Дастином Пуарье оставил будущее звезды в клетке неопределенным.

«Это тяжело переносить», – сказал ирландец МакГрегор на пресс-конференции после боя.

Самая большая карта для рисования смешанных боевых искусств гласила: «(Это) самый высокий и самый низкий уровни в этой игре. Честно говоря, я не знаю, где я сейчас».

32-летний МакГрегор был фаворитом, добившимся выигрышного результата после года отсутствия оценщика.

Но Порье (27-6), проигравший Макгрегору за 109 секунд в своем первом бою в 2014 году, использовал стратегию ударов ногой ногой, чтобы свести на нет позу соперника.

Затем американец нанес непрерывный шквал ударов по голове, кульминацией которого стал прямой удар справа МакГрегора на землю за несколько секунд до того, как бой остановился на 2 минуте 32 секунде второго раунда.

«У меня нет оправдания. Это было исключительное выступление Дастина. Это горькая пилюля, которую нужно проглотить», – сказал МакГрегор, который поднялся на сцену с помощью костыля и показал, что его нога взорвалась «как в американском футболе».

Неожиданное поражение заставило многих поклонников ММА задуматься о том, что будет дальше с МакГрегором, который столкнется с вопросами о его будущем в спорте.

– издевался МакГрегор, –

Поражение испортит любой возможный матч-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, непобежденным чемпионом UFC в легком весе, который сейчас на пенсии.

Победа Нурмагомедова над МакГрегором в 2018 году установила рекорд UFC с оплатой за просмотр (PPV) – 2,4 миллиона покупок.

После воскресной битвы россиянин поспешил подшутить над МакГрегором в социальных сетях.

«Вот что случилось, когда ваша команда изменилась, – написала она в Twitter. – Оставьте партнеров, которые сделали вас героем и спорили с маленькими детьми, подальше от реальности».

Президент UFC Дана Уайт сказал, что прошедший в воскресенье турнир UFC 257 вошел в тройку лучших турниров PPV в истории, и все они проходят с очень популярным МакГрегором.

История продолжается

Но поражение может означать, что Макгрегор теперь исследует другие возможности, такие как прибыльный боксерский матч против филиппинского великого Мэнни Пакьяо.

МакГрегор дрался с непобежденным боксером на пенсии Флойдом Мэйвезером в 2017 году, заработав в одном кроссоверном матче около 30 миллионов долларов.

МакГрегор проигнорировал вопросы о возможности боя с чемпионом мира в восьмерке весов, заявив, что его больше интересовало лечение его поврежденной основной правой ноги.

«Я перегруппирую свои коллекции», – сказал МакГрегор. «Я поднимусь, встану на землю и снова пойду. Я буду держать голову вверх».

Перед этим Пакьяо пожелал МакГрегору удачи в социальных сетях, а потом написал в Твиттере: «Хорошая вещь в файтинге, все может случиться! Поздравляем Дастина Пуарье с огромной победой! # UFC257».

Еще есть время для последней вспышки криков старого МакГрегора, прежде чем он отвернется, когда он сказал, что Нурмагомедов высмеивает его сообщения в социальных сетях.

«Это наверняка мужской характер, за маской», – ответил МакГрегор в ответ.

«Если он хочет получить его неуважительные комментарии, вернись и пойдем снова».

Улица / Dr.