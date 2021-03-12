Скоро ожидается пополнение запасов PS5 – как получить консоль

Ваш следующий шанс получить PS5 В США это может быть предоставлено Best Buy, так как с большей вероятностью Пополнение запасов PS5 Так.

Это согласно Радиолокационная станция Постоянный эксперт по пополнению запасов PS5 Мэтт Свайдер, который сообщил о совете от Лучшая покупка сотрудники. Предполагается, что розничный торговец «готов» выполнять онлайн-заказы в четырех местах, и их число растет.

Мы не знаем, произойдет ли пополнение запасов PS5 по лучшей цене или в начале следующей недели. У нас есть быстрые ссылки для каждой из консолей PS5 ниже, так что вы можете заплатить за обновление.

У нас нет подсказок о сроках, но есть вероятность, что это может произойти рано утром в США, поэтому обязательно проверяйте ссылки и готовьтесь к регулярному обновлению. Страница PS5 из Best Buy.

Как получить PS5 в Best Buy

Хотя мы не знаем наверняка, произойдет ли пополнение запасов PS5 в Best Buy, в таком случае у нас есть несколько советов, как отключить PS5 или PS5 Digital Edition.

Обратите внимание, что Best Buy не позволит вам заказать PS5 в одном из их розничных магазинов; Вам необходимо заказать консоль онлайн. Затем вы можете выбрать самовывоз из магазина из некоторых мест, хотя сначала вам нужно будет завершить транзакцию онлайн.

Если ваши запасы PS5 поступят в Best Buy, они обязательно будут распроданы в считанные секунды, поэтому вам нужно как можно скорее получить свой заказ. Убедитесь, что у вас уже есть учетная запись Best Buy и что вся ваша платежная информация предварительно сохранена, так что вы готовы к быстрой оплате.

расстояние PS5 пополняет запасы учетной записи Twitter Или установка предупреждений об акциях также является разумным шагом, поскольку вам нужно будет находиться на веб-сайте Best Buy в момент активации этой акции с возможностью получить консоль.

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