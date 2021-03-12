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Скоро ожидается пополнение запасов PS5 – как получить консоль

12 марта, 2021
Artem Sokolov

Ваш следующий шанс получить PS5 В США это может быть предоставлено Best Buy, так как с большей вероятностью Пополнение запасов PS5 Так.

Это согласно Радиолокационная станция Постоянный эксперт по пополнению запасов PS5 Мэтт Свайдер, который сообщил о совете от Лучшая покупка сотрудники. Предполагается, что розничный торговец «готов» выполнять онлайн-заказы в четырех местах, и их число растет.

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