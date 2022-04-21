Следует ли исключить Россию из международных организаций, таких как G-20? Канада говорит да

Канада попала в новости на этой неделе, как и канадское творение под названием G20.

Новостью стало решение вице-премьера Кристи Фриланд и других высокопоставленных чиновников выйти из G-20, как только российский делегат начал говорить.

Действительно, официальные лица — из США, Великобритании, Канады и других западных стран — оспаривают право России на принадлежность к Большой двадцатке, разрозненной группе крупных и средних стран.

Когда Фриланд уехала, она, как сообщается, сделала выговор российским чиновникам, которые не пришли за отказ занять моральную позицию в отношении войны в Украине.

Она сказала, что Россию следует исключить из G-20 и подобных международных организаций в наказание за развязывание войны с Украиной.

В этом есть определенный парадокс. G-20 в значительной степени является канадским детищем, призванным объединить и дать голос державам среднего размера, которые часто исключены из мировой экономики.

Как сказал бывший премьер-министр Канады Пол Мартин, один из архитекторов G-20, ключом к ее успеху было сотрудничество между этими средними державами.

В 2008 году, например, G-20 возглавила попытки справиться с международным финансовым кризисом. По общему мнению, организация, в которую входят Южная Корея, Канада, Индонезия, Турция, Индия, Китай и США, преуспела.

Поэтому кажется странным видеть этот почтенный и в значительной степени успешный орган распущенным преемником Мартина.

В поведении Фриланда есть определенная логика. Идея состоит в том, чтобы наказать россиянина за плохое поведение, исключив его из клуба.

Но проблема в том, что российское наказание может иметь неприятные последствия, и, ограничивая сотрудничество, оно в конечном итоге усугубляет ситуацию.

Некоторые участники G-20 уже сомневаются в решении Америки назвать войну России на Украине «геноцидом».

Китай уже обвиняют в геноциде уйгурского меньшинства. Ей мало интересно копаться в предполагаемых грехах России в этом вопросе.

Но реальная проблема сосредоточения внимания на Украине и исключения всего остального заключается в том, что он исключает области, где реальное сотрудничество могло бы быть полезным.

Одним из таких примеров является Международная космическая станция, экипаж которой в настоящее время состоит из россиян и американцев. Должны ли мы позволить им всем колебаться в космосе только для того, чтобы доказать свою точку зрения об этичности войны России с Украиной?

У меня возникнет соблазн привести их всех домой, как и было запланировано. Но тогда я был бы склонен к тому, чтобы Канада продолжала делать полезную работу через G-20.

Это может быть не так приятно, как занять твердую и принципиальную позицию против злых русских. Но может быть полезнее.

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