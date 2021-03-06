Следующий запуск Crew Dragon назначен на 22 апреля – сейчас космический полет

НАСА и SpaceX установили 22 апреля в качестве целевой даты запуска предстоящего полета Crew Dragon на Международную космическую станцию. Экипаж ветеранов из четырех человек первым сядет на борт ранее усовершенствованного космического корабля Falcon 9 и повторно использовал космический корабль Dragon, а на этой неделе официальный представитель НАСА заявил, что пусковая установка и капсула находятся «в действительно хорошем состоянии», поскольку ремонт завершается на мысе Канаверал.

Космический корабль Crew Dragon – та же капсула, которая летела на космическую станцию ​​в прошлом году с астронавтами Дугом Херли и Бобом Бенкеном – планируется запустить на ракете Falcon 9 с платформы 39A в Космическом центре Кеннеди НАСА. Представитель НАСА сообщил, что дата запуска на 22 апреля – 6:11 утра по восточному стандартному времени (10 часов 11 минут по Гринвичу).

НАСА подтвердило дату запуска 22 апреля в пятницу, что на два дня меньше предыдущей целевой даты запуска 20 апреля. Ранее на этой неделе официальные лица NASA и SpaceX заявили, что запуск, вероятно, будет отложен “на два дня”, чтобы дать больше “пути к космической станции после взлета”.

Предполагая, что миссия, обозначенная как Crew-2, будет запущена в соответствии с графиком 22 апреля, Crew Dragon стыкуется с космической станцией около 7:05 утра по восточному поясному времени (1105 по Гринвичу) 23 апреля, сообщил представитель НАСА.

Ветеран НАСА, астронавт Шейн Кимбро, возглавит миссию экипажа 2. К Кимбро, который совершает свой третий полет на орбиту, присоединится второй пилот-космонавт Меган Макартур, которая будет пилотом космического корабля Crow Dragon. Японский астронавт Акихико Хошид и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке Кембра и Мак Артур будут сопровождать космическую станцию ​​в шестимесячной экспедиции.

Хошид и Песке отправятся в свою третью и вторую космические миссии соответственно.

Технические специалисты SpaceX на мысе Канаверал восстанавливают ракеты-носители Falcon 9 и Crew Dragon в рамках подготовки к запуску 22 апреля.

«Я могу с радостью сказать, что подавляющее большинство космических кораблей доказали свою эффективность в полете», – сказал Бенджи Рид, старший директор SpaceX по программам пилотируемых космических полетов, имея в виду космический корабль Crowdragon. «В этом случае мы меняем некоторые клапаны, например, мы меняем некоторые системы тепловой защиты. На машинах экипажа … мы всегда летаем с новыми парашютами. Так что некоторые из них новые, но в остальном это действительно та же машина, что и был очень тщательно осмотрен, тщательно подготовлен, отремонтирован по мере необходимости и готов к полету.

Директор программы коммерческих экипажей НАСА Стив Стич заявил на пресс-конференции в понедельник, что Crew Dragon для миссии Crew-2 будет обладать «расширенными возможностями», призванными сделать космический корабль более безопасным и готовым к борьбе с самыми дикими морями и сильными ветрами.

«Одним из улучшений этого автомобиля является улучшенная амортизация», – сказал Стич. «Dragon спроектирован так, чтобы иметь возможность непрерывного прерывания беременности от запуска до орбиты. SpaceX задумала и изучила способ улучшения своей двигательной системы и обеспечения большего количества топлива для абортов вне площадки».

«Это сделало две вещи», – сказал Стич. «Во-первых, это повысило безопасность экипажа, если бы мы попали в такую ​​неприятную ситуацию, чтобы отменить подушку, когда экипажу пришлось бы покинуть платформу в случае чрезвычайной ситуации. Во-вторых, это действительно улучшило возможности запуска. Мы можем справиться с немного более сильным ветром с береговой линии и улучшить пусковой потенциал “.

Crew Dragon может помешать в случае серьезной проблемы с ракетой Falcon 9 на стартовой площадке. Капсула запустит свои остановленные двигатели SuperDraco, чтобы продвинуться с ракеты и над Атлантическим океаном возле прибрежного стартового комплекса Флориды, где космический корабль развернет парашюты и приземлится на пляже.

Выкидыш из-под подушки или прерывание беременности в полете помогут космонавтам избежать катастрофического отказа ракеты.

Одна из технических проблем, задержавших первый полет астронавта на космическом корабле Crew Dragon, заключалась в взрыве испытательной капсулы в 2019 году перед запуском двигателей SuperDraco на Землю. Исследователи обнаружили, что взрыв был вызван неожиданной реакцией четырехокиси азота, одного из пропеллеров, используемых в двигателях SuperDraco, с титановым клапаном в двигательной установке высокого давления. Стич сказал, что SpaceX модифицировала силовую установку для предстоящей миссии, чтобы сделать ее более безопасной.

«Мы многое узнали о титане, четырехокиси азота и окислителе, а также о совместимости», – сказал Стич. «Мы усовершенствовали двигатели SuperDraco, удалили часть титана из этой системы и использовали какую-то нержавеющую сталь в этих материалах, и мы повысили безопасность».

«Я действительно считаю эту поездку своего рода путешествием к улучшению абортов», – сказал Стич. «Если вы вернетесь и посмотрите на эту поездку, мы улучшим положение транспортного средства, улучшив аборты, улучшив способность прерывания прокладки, удалив титан в двигательной системе и улучшив аборты, изменив программу. Итак, в целом … мы продолжаем … «Стремиться снизить риски в программе с течением времени».

Инженеры NASA из команды SpaceX по регенерации Dragon на космической станции на мысе Канаверал отслеживают приготовления на борту космического корабля с момента его приземления в Мексиканском заливе 2 августа. Капсула Crew Dragon Endeavour провела на орбите 64 дня, большую часть времени пристыковалась. С космической станции.

Стич сказал, что обзор ремонта космического корабля в прошлую пятницу показал, что SpaceX и NASA находятся в «действительно хорошей форме» со своими планами по повторному использованию капсулы в Crew Mission 2.

«Когда мы проходим этот процесс сертификации, мы действительно смотрим на каждую деталь автомобиля», – сказал Стич. «Появились новые зонты, новый тепловой экран, новый носовой обтекатель, новые компоненты, а затем мы смотрим, что мы делаем в процессе ремонта… В целом, я не вижу высоких рисков повторного использования, потому что благодаря систематическому процессу мы получаем проверена переустановка компонентов ».

Кимбро сказал в понедельник, что астронавты Crew-2 сохранят название “Endeavour” для космического корабля, который Херли и Бенкен представили вскоре после их запуска в мае.

Другие модификации космического корабля Crew Dragon Endeavour включают усиление экзоскелета капсулы для защиты от брызг жидкости в экстремальных морских условиях. Изменения в первую очередь направлены на уменьшение ударов по корпусу за счет «вторичного всплеска», поскольку вода может ударить по космическому кораблю через несколько мгновений после его приземления с парашютом в океан.

«Если при входе в него будет правильное сочетание высоты волны, ветра и скорости транспортного средства, этот вторичный поток может сильно ударить», – сказал Рид. «Мы много сделали, чтобы проанализировать это и протестировать, и в конечном итоге это делает машину максимально прочной, чтобы справиться с этим, но вы также смотрите на погоду. Таким образом, вы устанавливаете множество ограничений в отношении погоды и ветра. скорость и высота волны, и все эти разные вещи, которые происходят ».

Но погодные ограничения могут ограничить возможности запуска и посадки пилотируемых миссий.

«Одна из вещей, которые мы сделали, это то, что мы уже укрепили части корпуса, поэтому мы можем расширить это окно возможностей, чтобы доставить экипаж домой, сохранив при этом всю эту безопасность и все эти запасы для экипажа», – сказал Рид – сказал он, в частности, дракон. В будущем это всегда будет частью дизайна ».

Рид сказал, что SpaceX потребовалось время, чтобы обновить Crew Dragon между прошлогодним испытательным полетом и Crew-2. Задача. «По мере прохождения этого процесса мы узнаем, что необходимо полностью заменить, поскольку нам нужно изучить более глубоко, и то, что нам нужно делать в будущем».

По словам Рида, SpaceX в конечном итоге хочет сократить свой график продления до «двух месяцев». Проведение ремонтных работ рядом с пусковой площадкой на мысе Канаверал, а не с заводом SpaceX в Калифорнии или испытательной лабораторией в Центральном Техасе, помогает упростить процесс.

«Золотой ключ к вступлению в новую космическую эру – это отказ от транспортных средств и их повторное использование», – сказал Рид.

Подготовка экипажа к предстоящему запуску Dragon скоро завершится. Кимбро и его коллеги отправятся на стартовую базу во Флориде в конце этого месяца и заползут на свой космический корабль для заключительных проверок, а затем вернутся во Флориду в середине апреля для окончательной подготовки перед взлетом 22 апреля.

Космический корабль Crew Dragon Resilience, который в настоящее время состыкован с космической станцией, переместится в другой порт орбитального комплекса в конце марта или начале апреля, что обеспечит передовую стыковку станции для прибытия астронавтов Crew-2. Астронавты экипажа-1, которые были запущены на борту космического корабля Resilience в ноябре, поднимутся на борт корабля для маневра роботизированного транспорта.

После прибытия миссии Crew-2 в следующем месяце 11 астронавтов будут временно находиться на борту космической станции. После недельной передачи командир первого экипажа Майк Хопкинс, пилот Виктор Гловер и специалисты миссии Соичи Ногучи и Шеннон Уокер покинут космическую станцию ​​в конце апреля или начале мая и отправятся на запуск у берегов Флориды, завершив пятидневный запуск. -месячный полумесячный полет на орбите.

НАСА и SpaceX хотят, чтобы миссия Crew-1 вернулась на Землю до 9 мая, когда движение по орбите космической станции предоставит возможность ночной посадки Crew Dragon.

При запуске Crew-2 будет повторно использован тот же ускоритель Falcon 9, который был восстановлен после запуска Crew-1 в ноябре.

Апрель – месяц напряженного для ротации экипажа на космической станции. Российский космический корабль “Союз” планируется запустить из Казахстана 9 апреля с двумя российскими космонавтами и астронавтом НАСА, которые заменят экипаж “Союза”, находящийся на станции с октября. Уходящий самолет “Союз” приземлится в Казахстане 17 апреля.

«Мы взволнованы и готовы к работе», – сказал Рид. «Очевидно, мы продолжаем проверять все флажки, проверяя три раза под всеми камнями и повсюду, чтобы убедиться, что мы готовы переместить эту команду. И, как мы всегда говорим, мы не собираемся летать, пока не будем готовы. “

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