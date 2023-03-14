Слезоточивый газ применен у резиденции бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана | Имран Хан Новости

Действия полиции начались на следующий день после того, как исламабадский суд выдал ордер на арест Хана по делам о коррупции и «терроризме».

Исламабад, Пакистан — Вспыхнули столкновения между пакистанской полицией и сторонниками бывшего премьер-министра Имрана Хана в преддверии его возможного ареста в восточном городе Лахор.

Во вторник полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда сотни членов и сторонников Партии освобождения Пакистана Хана за Инсафа собрались возле его резиденции в парке Заман.

Телевизионные кадры показывают, как полиция приближается к дому Хана на бронетранспортере. Было замечено, что сторонники Хана бросали камни в полицию.

Сайед Шахзад Надим Бухари, старший офицер полиции Исламабада, сообщил журналистам, что офицеры намеревались арестовать 70-летнего Хана.

Он сказал: «Мы здесь, чтобы выполнить ордер и арестовать Имрана Хана».

Через несколько минут Хан разместил в Твиттере видеообращение, в котором заявил, что его сторонники должны бороться за свои права — «за настоящую свободу» — в случае его ареста.

Полиция здесь, чтобы отправить меня в тюрьму. Они верят, что если Имран Хан сядет в тюрьму, эта нация уснет. «Вы должны доказать, что они неправы», — сказал он в видео.

«[If] «Со мной что-то случится, — сказал Хан, — если меня посадят в тюрьму или если я убью тебя, ты должен показать, что можешь сражаться и без меня».

Мое послание нации — стоять твердо и бороться за права Азади и верховенство закона. pic.twitter.com/bgVuOjsmHG Имран Хан (@ImranKhanPTI) 14 марта 2023 г.

Ранее полиция заявила, что направляется в дом Хана, чтобы передать два ордера на арест, выданные судом в Исламабаде в понедельник по делам о коррупции и «терроризме».

Одна из записок касается того, как Хан якобы угрожал женщине-судье во время одного из своих выступлений в прошлом году. Другой связан с обвинениями в том, что Хан продавал правительственные подарки и скрывал активы, когда был премьер-министром, который он занимал с 2018 по 2022 год.

Потеряв вотум доверия в парламенте в апреле, Хан потребовал проведения всеобщих выборов на митингах по всей стране. По его словам, дела против него были политически мотивированы.

Его преемник, премьер-министр Шахбаз Шариф, отклонил требование Хана о досрочных выборах, которые запланированы на конец этого года.

‘Чего они хотят?’

Выступая перед журналистами возле дома Хана, Шах Мехмуд Куреши, высокопоставленный лидер движения, сказал, что у полиции нет никаких оснований нападать на людей. Он сказал: «Мы готовы к разговору».

Куреши сказал, что хочет сам увидеть приказы и поговорит с Ханом, как только увидит его.

«Что они делают [police] Хотите?- спросил он.- Выслушав их точку зрения, я встречусь с Хан-Сахибом. Мы можем быть готовы арестовать себя».

В понедельник вечером Хан выступил перед большой толпой в Лахоре в рамках кампании по выборам в провинции Пенджаб, которые запланированы на 30 апреля.

Партия Хана неоднократно выражала обеспокоенность по поводу его безопасности после того, как бывший премьер-министр повредил ногу во время ноябрьского митинга.

С тех пор он живет в своей резиденции в Лахоре, за исключением визита в Исламабад в прошлом месяце, чтобы предстать перед судом.

В интервью «Аль-Джазире» на прошлой неделе Хан сказал: «Его жизнь находится под угрозой, потому что люди, которые пытались убить меня, находятся у власти».

«Вопрос в том, как мне вести агитацию в безопасной среде? Как мне обращаться в суды? Я трижды выступал в суде, и, к сожалению, никакой защиты не было».