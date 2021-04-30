Случайно: вы можете купить фиктивную игру Animal Crossing New Horizons в Microsoft Store всего за 2,99 доллара.

Nintendo Live

Мы видели множество игр, которые пытались заработать на своем успехе. Animal Crossing: New Horizons Но это беззастенчиво выводит его на новый уровень. Если вы когда-либо просматривали Microsoft Store в последнее время, вы, вероятно, наткнулись на страницу … Как вы уже догадались, это одноименная игра для ПК и мобильных устройств.

Да, магазин Microsoft Store “Animal Crossing New Horizons” от HugoStudioLab продается по цене 2,49 фунта стерлингов / 2,99 доллара США. Какая сделка!

Серьезно, если не считать названия и некоторых официальных иллюстраций, нет абсолютно никакого сходства с реальным. Вызывает тревогу то, что он стал доступен с 23 марта этого года. Вот описание и несколько снимков экрана. Это очень похоже на мобильную аркаду Crossy Roads:

«Animal Crossing New Horizons Animal Farm позволил своим животным сбежать. Помогите им пересечь город, не переезжая их. – 5 разных персонажей. – Повышенная сложность. – Таблица рекордов».

Итак, короче говоря – это молния через Crossy Roads, и она просто заимствует название и некоторые рекламные изображения для последней игры Animal Crossing для Nintendo Switch.

Если вам интересно, что здесь происходит, все это связано с тем фактом, что в Microsoft Store, похоже, мало или вообще нет модерации. И подобное мы видим не в первый раз. Ранее в этом году это был Microsoft Edge Extensions Store. Говорят, что на нем размещаются нелегальные копии игр Nintendo. Такой как Super Mario Bros. И Марио Карт 64.

Мы уверены, что этот список будет удален как можно скорее, в противном случае нет никаких сомнений в том, что эксперты Nintendo займутся этим вопросом. Ой, тоже – Не покупай это!