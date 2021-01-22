Случайно: Гейб Ньюэлл говорит, что игры Сигеру Миямото сделали его лучшим разработчиком

Nintendo Live

Лидер отрасли Начало Американский разработчик и издатель Valve выпустила видеоигру на платформе Nintendo.

Несмотря на это, основатель компании Гейб Ньюэлл остается большим поклонником создателя Марио. В недавнем интервью порталу 1 новости, Ньюэлла спросили, регулярно ли он сам играет в игры, и между беседами он остановился. Apex Legends И Киберпанк 2077 Чтобы отдать дань уважения Сигеру Миямото.

«Играть в игры Миямото – это, например, очень весело, но я не могу вспомнить ни одной из его игр, в которые я когда-либо играл, которые не улучшили бы меня как разработчика игр».

Несколько лет назад Ибн Джаби рассказал, какими на самом деле были он и его отец. Он посетил штаб-квартиру Nintendo В Японии и играл Супер Марио Галактика Рядом с Миямото. Легенда видеоигр, кажется, говорила о «совместном предприятии» в то время, но это было «очень случайно», и в конце концов из этого ничего не вышло.

Очевидно, Ньюэлл не первый высококлассный разработчик, отдающий должное самому известному сотруднику Nintendo – даже Nintendo. Его сотрудники по-прежнему полны энтузиазма и вдохновлены им..

Гейб наиболее известен период полураспада Сериал и сервис цифровой дистрибуции игр Steam, и в настоящее время проживает в Новой Зеландии из-за эпидемии в Америке.