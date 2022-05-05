Случайно: игроки Mario Kart 8 Deluxe очень хотят, чтобы Nintendo «починила» Coconut Mall

Если вы играли Марио Карт 8 Делюкс Wave DLC, вы, наверное, заметили некоторые отличия от трека Coconut Mall для Wii.
Главное, что, кажется, не устраивает игроков, это фиксированные машины перед последним поворотом. нинтендо Напомните всем недавно посетить Coconut Mall в MK8D Кажется, что эти жалобы не исчезли.
На самом деле призывы к Трек «fix» теперь сжат. В социальных сетях — где игроки узнают о последнем треке в Марио Карт Тур (Который оказывается Coconut MallВ нем есть движущиеся машины.
Датамин ранее предполагал, что Nintendo, возможно, решила исключить движущиеся транспортные средства из Mario Kart 8 Deluxe. Если это так, он может пересмотреть свое решение и снова заставить машины двигаться в будущем обновлении.
Хотели бы вы увидеть автомобили Coconut Mall в движении в Mario Kart 8 Deluxe? Вы уже пробовали популярную трассу Mario Kart на MKT? Оставьте комментарий ниже.
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