Случайно: игроки Mario Kart 8 Deluxe очень хотят, чтобы Nintendo «починила» Coconut Mall

Если вы играли Марио Карт 8 Делюкс Wave DLC, вы, наверное, заметили некоторые отличия от трека Coconut Mall для Wii.

Главное, что, кажется, не устраивает игроков, это фиксированные машины перед последним поворотом. нинтендо Напомните всем недавно посетить Coconut Mall в MK8D Кажется, что эти жалобы не исчезли.

На самом деле призывы к Трек «fix» теперь сжат. В социальных сетях — где игроки узнают о последнем треке в Марио Карт Тур (Который оказывается Coconut MallВ нем есть движущиеся машины.

Нет никаких причин, по которым автомобили не могли бы двигаться в версии 8DX, потому что они действительно двигаются по кругу. pic.twitter.com/cHpdkcDp4H— Рис #Toaster4DisneyPlus (@Reecee_yt) 4 мая 2022 г.

В туристической версии Coconut Center есть движущиеся машины, а в mk8dx их нет, лол. pic.twitter.com/xIycHRz2dz— Рубик | XENOBLADE 3 HYPE (Рубикзззз) 4 мая 2022 г.

Датамин ранее предполагал, что Nintendo, возможно, решила исключить движущиеся транспортные средства из Mario Kart 8 Deluxe. Если это так, он может пересмотреть свое решение и снова заставить машины двигаться в будущем обновлении.

Таким образом, автомобили в торговом центре Coconut Mall в Mario Kart 8 Booster Pass, очевидно, имеют данные, связанные с движением, в настройках объекта, но я думаю, Nintendo сказала: «Нет, это было бы слишком долго, чтобы избегать» или что-то в этом роде…? NGL несколько разочарованы тем, как они убили CM. (найдено Ро) pic.twitter.com/8tf6wswzVc— Зак (Закрафф) 21 марта 2022 г.

Хотели бы вы увидеть автомобили Coconut Mall в движении в Mario Kart 8 Deluxe? Вы уже пробовали популярную трассу Mario Kart на MKT? Оставьте комментарий ниже.