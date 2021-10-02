Случайно: похоже, что Сакураи наконец-то взяла передышку от разработки Smash Bros. с PS5.

последний Игра Super Smash Bros. Окончательный Fighter DLC транслируется в прямом эфире На следующей неделе 5 октября. Так как же директор игры Масахиро Сакураи убивает время до тех пор? Конечно же, с PlayStation 5!

Нет, правда – в своем последнем сообщении в социальной сети Twitter он поделился фотографией беспроводного контроллера PS5 DualSense. Согласно Google Translate, после последней версии Sony он был обновлен до твердотельного накопителя емкостью 2 ТБ. Обновление прошивки системы.

Я купил SSD (2 ТБ), который можно интегрировать в PS5.

Небольшой! Но это помогает. pic.twitter.com/NFKjjapEEF– Масахиро Сакураи / Масахиро Сакурай (@Sora_Sakurai) 2 октября 2021 г.

Если вы знаете, что Сакурай любит игры, неудивительно, что он с PS5. мы получили Ранее видел его обширную библиотеку игровых систем В некоторых презентациях истребителя Smash Bros. И комплект ему достался полностью:

Его игровой процесс также задокументирован. 242 игры для PlayStation в 2019 году. Ух ты!

Хотя большинство фанатов думают, что это просто Сакурай делится новостью о том, чем он занимался в последнее время, как обычно, есть некоторые фанаты, которые читают об этом – Может быть, даже слишком.

Некоторые из предположений, основанных на этом твите, по-видимому, предполагают, что лучшим истребителем будет PlayStation – и некоторые комментарии идут дальше, ссылаясь на Crash Bandicoot. Другие, кажется, подшучивают над подтверждением битвы “PlayStation” и “SSD”.

Черт возьми, насколько мы знаем, это может дразнить продолжение PlayStation All-Stars Battle Royale.

Вы рады, что Сакурай наконец-то уделил немного времени разработке Smash Bros.? Как вы думаете, этот твит что-нибудь дразнит? Поделитесь своими мыслями ниже.