Случайно: Эй, Трансформер также получит симулятор полета на этой неделе

Если вы следили за последними выпусками за пределами мира Nintendo, вы, вероятно, слышали о Симулятор полета Microsoft На Xbox Series X | S на этой неделе. Сестринский сайт Чистый Xbox Между прочим, он отлично поработал, освещая игру.

Во что могут сыграть владельцы Switch, чтобы заполнить эту пустоту? Если вы настроены на что-то подобное, издатель Pix Arts подготовит для вас новый релиз. Симулятор полета. Вы когда-нибудь мечтали летать в небе на крутых самолетах, таких как реактивные самолеты, мега-авианосцы и грузовые авианосцы? Что ж, теперь в этой игре, которая выглядит так, будто это начало 2000-х …

Эта игра представляет собой настоящий симулятор полета с командами, которые легко использовать в любом возрасте. Переходите от контрольных точек к контрольным точкам, чтобы продемонстрировать свои навыки пилота в различных погодных условиях и времени суток, и пройдите все уровни. Если вы всегда хотели летать, но думали это было сложнее. Эта игра докажет, что вы можете это сделать! “

Easy Flight Simulator доступен для предварительного заказа в Switch eShop за 4,99 доллара США и выйдет завтра, 30 июля. Если вы предпочитаете что-то другое, есть другие альтернативы – Путешествие Sim 2019 И Симулятор полета на острове.

Серьезно, Нинтендо – если вы читаете это, мы возьмем новую игру Pilotwings, когда вы будете готовы …