Случайно: Halo Instagram демонстрирует удивительный фан-арт Mario X Master Chief

Стойка Фила Спенсера стала предметом для разговоров на прошлой неделе. Сначала мы услышали, как выглядит Хидео Кодзима. может быть Сделай что-нибудь Исключительно с MicrosoftТеперь последний фокус – Включите верхний прогон. Мы уже заметили, как Джефф Грабб сказал, что «почти все» – это отсылка к тому или иному, а Шпешал Эд, соучредитель XboxEra, теперь предположил, что кота нет в мешке.

что происходит? Получает ли Nintendo Switch абонемент Xbox Game Pass? Придет ли Мастер Чиф серии Halo в Super Smash Bros. Окончательный? Пока никто, кажется, еще не знает, кто несет ответственность Привет Аккаунта в Instagram больше нет, и он опубликовал следующий фан-арт (спасибо читателю Nintendo Life. Медленное погружение Вверх). Конечно, время интересное.

Как видите, Марио появляется как Мастер Чиф, Донки Конг как «Брути Конг», Баузер как Арбитр, Купа как Грунт и Пич как Кортана. Само оформление было выполнено Picatorchow. Теперь, конечно, это заставило поклонников Halo и Nintendo задуматься о том, что случилось – с множеством вопросов о том, приедет ли Мастер Чиф в Smash …

Nintendo Live

Стоит отметить, что в социальных сетях Halo, в том числе на официальном сайте блога, фан-арт постоянно публикуется. Это “супер” произведение искусства было первоначально опубликовано 343 сотрудниками как “Snickerdoodle” 4 апреля, в конце Участие сообщества в центре внимания.

«Я навсегда в своем сердце девушка Nintendo, поэтому не думаю, что могу адекватно выразить, насколько я люблю этот кусок пикаторчу. Все в нем потрясающе!»

Можете ли вы увидеть в будущем еще одну совместную работу Nintendo и Xbox? Хотели бы вы увидеть следующего Мастера Чифа? Мэн КрафтСтив В. Казу Банджо В Super Smash Bros. Оставьте свои мысли ниже.