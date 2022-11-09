entertainment

Случайный царь: жизнь и ложь Владимира Путина

9 ноября, 2022
Apollinariya Soloveva

Этот графический роман-биография описывает путь Владимира Путина от среднего офицера КГБ до самодержавного лидера России и раскрывает правду о характере крутого парня, которого он растил всю свою карьеру.

В коллективном воображении Запада Владимир Путин — лживый карикатурный злодей, который постоянно замышляет и замышляет уничтожение своих врагов по всему миру и на Украине. Но как ничем не примечательный офицер КГБ среднего звена стал одним из самых могущественных лидеров в истории России? И насколько рассчитана работоспособность на сильную личность Путина?

в Случайный царь, Эндрю С. Вайс, бывший эксперт Белого дома по России, и Брайан «Бокс» Браун объясняют, как Путину удалось изобразить из себя хитрого и неординарного политического ума — и как это сделал остальной мир. играл с Кремлем, обращаясь с ним как с одним из них. Они разрушают все эти мифы и разоблачают человека за фасадом.

Слава этому посту

«Случайный царь Это забавный и визуально ошеломляющий рассказ о возвышении Владимира Путина и подходе без заключенных к осуществлению власти на мировой арене. Эндрю С. Вайс и Брайан Браун сделали одну из самых важных историй нашего времени более доступной и увлекательной для читателей любого происхождения. Я призываю всех, кто хочет лучше понять силы, формирующие современную Россию и разрушающие наш мир, открыть эту необычную книгу».
Бывший госсекретарь Мадлен К. Олбрайт

«Случайный царь В нем блестяще рассказывается история пути Владимира Путина от «никем» в советском КГБ до самого влиятельного человека в России и одного из самых страшных людей во всем мире. Эндрю С. Вайс и Брайан Браун поместили методы и мировоззрение Путина в многовековую российскую историю. Это тревожно, интересно и занимательно».
— Макс Потт, историк, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и обозреватель Вашингтон пост

«Случайный царь Это убедительное изложение истории Путина, написанное одним из самых умных вашингтонских аналитиков по российской политике. Вы сделаете больше для просвещения англоязычного мира о Путине, чем дюжина ранее опубликованных биографий вместе взятых! «
—Майкл Макфол, бывший посол США в России и профессор политологии Стэнфордского университета.

READ  Грузинские войска возвращаются из дислокации на фоне войны в Украине - WABE

«Владимир Путин часто представлял себя карикатурой на силача, так что это блестяще уместно, что Случайный царь Графика используется, чтобы рассказать истинную историю карикатуры, которую Путин создавал последние два десятилетия. Я хорошо справился!»
— Сьюзен Б. Глейзер, писатель Житель Нью-Йоркабывший Вашингтон пост Головной офис в Москве, соавтор Возвышение Кремля: Россия Владимира Путина и конец революции

В этой биографии Владимира Путина мастерски сочетаются зрелищность с серьезным анализом. Известный российский ученый Эндрю С. Вайс и художник Брайан Браун нашли идеальный способ познакомить новую аудиторию со сложностями российской политики и характерными чертами Путина. Каждый должен иметь копию Случайный царь на их книжной полке.
— Фиона Хилл, старший научный сотрудник Института Брукингса и соавтор Г-н Путин: работник Кремля

«Этот захватывающий графический роман, красиво представленный и изощренный в анализе, предлагает разумное понимание власти Владимира Путина и того вызова, который она бросает демократиям Запада».
— Дэвид Фрум, журналист The Atlantic, автор Трампократия: коррупция американской республикии бывший спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего.

«Благодаря обманчиво простому дизайну и цветовой палитре, которые отражают иллюстрации и пропагандистские плакаты времен холодной войны, иллюстрации Брауна значительно дополняют текст, снабжая почти каждое предложение какой-либо иллюстрацией, а затем разрушая сложную политологию и историю, связанные с этой темой».
-Список книг

«Это очень важная книга[…]Бери, читай, передавай. «
— Серийный пирог

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.