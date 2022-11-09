Случайный царь: жизнь и ложь Владимира Путина

Этот графический роман-биография описывает путь Владимира Путина от среднего офицера КГБ до самодержавного лидера России и раскрывает правду о характере крутого парня, которого он растил всю свою карьеру.

В коллективном воображении Запада Владимир Путин — лживый карикатурный злодей, который постоянно замышляет и замышляет уничтожение своих врагов по всему миру и на Украине. Но как ничем не примечательный офицер КГБ среднего звена стал одним из самых могущественных лидеров в истории России? И насколько рассчитана работоспособность на сильную личность Путина?

в Случайный царь, Эндрю С. Вайс, бывший эксперт Белого дома по России, и Брайан «Бокс» Браун объясняют, как Путину удалось изобразить из себя хитрого и неординарного политического ума — и как это сделал остальной мир. играл с Кремлем, обращаясь с ним как с одним из них. Они разрушают все эти мифы и разоблачают человека за фасадом.