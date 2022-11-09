Случайный царь: жизнь и ложь Владимира Путина

Этот графический роман-биография описывает путь Владимира Путина от среднего офицера КГБ до самодержавного лидера России и раскрывает правду о характере крутого парня, которого он растил всю свою карьеру.
В коллективном воображении Запада Владимир Путин — лживый карикатурный злодей, который постоянно замышляет и замышляет уничтожение своих врагов по всему миру и на Украине. Но как ничем не примечательный офицер КГБ среднего звена стал одним из самых могущественных лидеров в истории России? И насколько рассчитана работоспособность на сильную личность Путина?
в Случайный царь, Эндрю С. Вайс, бывший эксперт Белого дома по России, и Брайан «Бокс» Браун объясняют, как Путину удалось изобразить из себя хитрого и неординарного политического ума — и как это сделал остальной мир. играл с Кремлем, обращаясь с ним как с одним из них. Они разрушают все эти мифы и разоблачают человека за фасадом.
Слава этому посту
«Случайный царь Это забавный и визуально ошеломляющий рассказ о возвышении Владимира Путина и подходе без заключенных к осуществлению власти на мировой арене. Эндрю С. Вайс и Брайан Браун сделали одну из самых важных историй нашего времени более доступной и увлекательной для читателей любого происхождения. Я призываю всех, кто хочет лучше понять силы, формирующие современную Россию и разрушающие наш мир, открыть эту необычную книгу».
Бывший госсекретарь Мадлен К. Олбрайт
«Случайный царь В нем блестяще рассказывается история пути Владимира Путина от «никем» в советском КГБ до самого влиятельного человека в России и одного из самых страшных людей во всем мире. Эндрю С. Вайс и Брайан Браун поместили методы и мировоззрение Путина в многовековую российскую историю. Это тревожно, интересно и занимательно».
— Макс Потт, историк, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и обозреватель Вашингтон пост
«Случайный царь Это убедительное изложение истории Путина, написанное одним из самых умных вашингтонских аналитиков по российской политике. Вы сделаете больше для просвещения англоязычного мира о Путине, чем дюжина ранее опубликованных биографий вместе взятых! «
—Майкл Макфол, бывший посол США в России и профессор политологии Стэнфордского университета.
«Владимир Путин часто представлял себя карикатурой на силача, так что это блестяще уместно, что Случайный царь Графика используется, чтобы рассказать истинную историю карикатуры, которую Путин создавал последние два десятилетия. Я хорошо справился!»
— Сьюзен Б. Глейзер, писатель Житель Нью-Йоркабывший Вашингтон пост Головной офис в Москве, соавтор Возвышение Кремля: Россия Владимира Путина и конец революции
В этой биографии Владимира Путина мастерски сочетаются зрелищность с серьезным анализом. Известный российский ученый Эндрю С. Вайс и художник Брайан Браун нашли идеальный способ познакомить новую аудиторию со сложностями российской политики и характерными чертами Путина. Каждый должен иметь копию Случайный царь на их книжной полке.
— Фиона Хилл, старший научный сотрудник Института Брукингса и соавтор Г-н Путин: работник Кремля
«Этот захватывающий графический роман, красиво представленный и изощренный в анализе, предлагает разумное понимание власти Владимира Путина и того вызова, который она бросает демократиям Запада».
— Дэвид Фрум, журналист The Atlantic, автор Трампократия: коррупция американской республикии бывший спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего.
«Благодаря обманчиво простому дизайну и цветовой палитре, которые отражают иллюстрации и пропагандистские плакаты времен холодной войны, иллюстрации Брауна значительно дополняют текст, снабжая почти каждое предложение какой-либо иллюстрацией, а затем разрушая сложную политологию и историю, связанные с этой темой».
-Список книг
«Это очень важная книга[…]Бери, читай, передавай. «
— Серийный пирог
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