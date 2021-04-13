СМОТРЕТЬ: Люди в костюмах персонажей «Звездных войн» очищают Сибирь, чтобы отпраздновать первый полет человека в космос

Многие работники индустрии развлечений наряжаются персонажами популярной американской космической оперы «Звездные войны», чтобы очистить город в русской Сибири.

Как сообщает Reuters, инициатива возникла в связи с празднованием 60-летия первого полета человека в космос Юрия Гагарина.

Волонтер в костюме персонажа «Звездных войн» Чубакка собирает мусор во время уборки улиц, посвященной 60-летию первого полета человека в космос в Иркутске, Россия. (Фото: Reuters)

На нескольких фотографиях и видеороликах, которые сейчас распространяются в Интернете, изображены люди в форме «Звездных войн», собирающие мусор и убирающие улицу Гагарина в сибирском городе Иркутске.

Взгляните сюда:

Персонажи звездных войн убрали улицы в Сибири к 60-летию первого полета человека в космос pic.twitter.com/KNjKhxkeqV Reuters (Рейтер) 13 апреля 2021 г.

Годовщина его полета отмечается ежегодно в День космонавтов и россиян, в этот день они приветствуют Гагарина и возлагают цветы к его памятникам.

Волонтер в костюме персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера собирает мусор, убирая улицу. (Фото: Reuters)

Шестьдесят лет назад, в этот день, 180-минутный полет Гагарина 12 апреля 1961 года стал историческим моментом в космической эре.

Его капсула «Восток-1» совершила один оборот вокруг Земли, сделав его первым человеком, побывавшим в космосе, и героем Советского Союза и всего мира.