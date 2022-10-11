Собрание ООН вызывает тревогу после российских ударов, в результате которых на Украине погибли почти 14 человек

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в понедельник начала обсуждение того, следует ли просить Россию изменить курс в связи с аннексией четырех регионов Украины. Дискуссия, которая началась после того, как Москва нанесла крупнейшие за последние месяцы ракетные удары, снова встревожила большую часть международного сообщества.

Специальная сессия ассамблеи была запланирована до обстрела в понедельник, но штаты рассказали о крупномасштабных нападениях в понедельник утром в час пик, в результате которых погибли по меньшей мере 14 человек и десятки получили ранения.

Посол Украины Сергей Киселиця заявил, что некоторые из его близких родственников оказались в опасности в многоквартирном доме, не имея возможности укрыться в бомбоубежище.

Он сказал, что Россия, нанеся ракетные удары по мирным жителям, спящим в своих домах, или торопя детей в школу, еще раз доказала, что она является террористическим государством, которое необходимо сдерживать самым решительным образом.

Россия заявила, что нанесла удары по военным и энергетическим объектам. Но часть ракет попала в гражданские районы: парк, микроавтобус для пассажиров и многое другое.

Россия заявила, что реагирует на так называемую украинскую террористическую атаку на важный мост в субботу, а посол Василий Небензя сообщил собравшимся, что Москва предупредила, что такие действия не останутся безнаказанными.

Он сказал журналистам за пределами зала, что мост является одновременно и гражданской, и жизненно важной инфраструктурой.

Украинские официальные лица не подтвердили, что Киев стоял за атакой на мост или другими явными случаями саботажа, но заявили, что приветствуют неудачи России на всех территориях, на которые она претендует.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко потрясен российскими атаками, и в понедельник говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Различные страны также осудили бомбардировку. Постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу, чья страна помогла ООН в заключении июльской сделки по экспорту украинского и российского зерна, назвал теракты в понедельник крайне тревожными и неприемлемыми.

Посол Коста-Рики Марица Чан-Вальверде заявила, что забастовки демонстрируют продолжающееся и полное пренебрежение правами человека, гуманитарным правом и международными нормами.

Через несколько часов после обстрела ракет Совет ООН собрался, чтобы рассмотреть ответ на предполагаемое поглощение Россией в прошлом месяце Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Этот шаг последовал за референдумами, организованными Кремлем и отвергнутыми украинским правительством и Западом, назвав их фальшивыми голосами на оккупированных территориях в условиях войн и перемещений.

Предлагаемая резолюция Генеральной Ассамблеи требует от Москвы немедленно и безоговорочно «отменить предполагаемые аннексии и призывает все государства не признавать их».

Эта мера, возглавляемая Европейским союзом, также будет настаивать на немедленном, полном и безоговорочном выводе российских войск со всех международно признанных украинских территорий.

Посол России осудил дебаты как одностороннее упражнение по продвижению антироссийского нарратива.

Небензя сказал, что такого сарказма, конфронтации и опасной поляризации, как сегодня, не было в истории ООН.

Он повторил заявление своей страны о том, что референдумы были законными и что Москва стремилась защитить людей в регионах от того, что Кремль считает враждебным украинским правительством.

Десятки стран, от Латвии до Фиджи, в понедельник выступили в защиту решения, некоторые из них выступили через региональные организации. Дебаты должны продолжиться в среду, и среди стран, которые записались для выступления, есть друзья России, такие как Сирия и Северная Корея.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, задавший вопросы в понедельник в Австралии, отказался сообщить, что его страна думает об этой мере.

Ожидается, что 193 члена совета проголосуют в среду или позже. Россия хотела тайного голосования, необычного шага, который Палата представителей отклонила 107 голосами против 13 при 39 воздержавшихся. Российские предложения пересмотреть идею тайного голосования были отклонены.

Недавно Россия наложила вето на аналогичную резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую предполагаемые аннексии. В соответствии с резолюцией, принятой ранее в этом году, право вето Совета Безопасности теперь должно быть разъяснено в Генеральной Ассамблее.

Совет не допускает права вето, но его решения не имеют обязательной юридической силы, как решения Совета Безопасности.

Во время войны совет проголосовал за то, чтобы потребовать, чтобы Россия прекратила свои атаки, возложила на Москву ответственность за гуманитарный кризис в Украине и отстранила Россию от членства в Совете ООН по правам человека.

Тем временем в Совете Безопасности царит тупиковая ситуация: Россия входит в пятерку стран, обладающих правом вето.

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