Событие E3 в прямом эфире в 2021 году было отменено, согласно Los Angeles City Documents.

Физическое мероприятие E3 2021 года было отменено, согласно документам Лос-Анджелеса, опубликованным на этой неделе.

В новом отчете, опубликованном Советом директоров съезда Лос-Анджелеса и Комитетом по развитию туризма, обновление продаж на E3 2021 указано как «отмененное прямое мероприятие».

В документе указано, что Правление конференции работает с организатором E3 The Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA) транслируется в конференц-центре Лос-Анджелеса и в соседнем комплексе LA Live. Городской совет также утверждает, что «работает» над лицензией E3 2022 и 2023 годов.

Отмена будет знаком Второй год подряд мероприятие E3 отменяется Из-за пандемии коронавируса.

Как эксклюзивно сообщила VGC в этом месяце, Европейское космическое агентство продвигает свои планы по Цифровое мероприятие E3 этим летом, Но для этого по-прежнему требуется поддержка крупных игровых компаний.

Согласно презентационным документам E3 2021, разосланным издателям игр и просмотренным VGC, Европейское космическое агентство изложило свои предложения по мероприятию в этом году, в течение которого будет проводиться трехдневная прямая трансляция. Ранее объявленные даты 15-17 июня.

На прошлой неделе трансляция будет дополнена превью для СМИ, а также демонстрациями, выпущенными на потребительских платформах, как было предложено ESA.

Xbox Series X / S в рознице

Тем не менее, планы на E3 2021 по-прежнему требуют одобрения членов ESA, которые состоят из крупнейших игровых компаний в отрасли и имеют большое влияние на направление шоу.

Европейское космическое агентство уже находилось под значительным давлением, требуя заново изобрести E3, при этом несколько крупных издателей, включая онаИ Sony И Activision Мы принимаем Он отказался от мероприятия В последние годы – это было до отмены 2020 года, а после этого многие компании любят она И Ubisoft Наслаждайтесь успешным управлением своими цифровыми мероприятиями.

Несколько источников, публикующих игры, сообщили VGC, что они работали с предположением, что физическое событие не произойдет в этом году.

В заявлении, опубликованном для VGC, Европейское космическое агентство сообщило, что вскоре поделится более подробной информацией о E3 в этом году, и заявило, что у него «отличные беседы» с разработчиками и издателями, но не подтвердило, кто подписался на мероприятие.

Представитель Европейского космического агентства сказал: «Мы можем подтвердить, что трансформируем опыт E3 на 2021 год, и скоро поделимся более тонкими деталями того, как объединяется мировое сообщество видеоигр». «У нас есть отличные беседы с издателями, разработчиками и компаниями по всему миру, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями об их участии в ближайшее время».

Комментарии к предыдущему отчету VGC Nintendo Президент Америки Реджи Фелс заявила Эми в этом месяце Он считал, что Европейскому космическому агентству необходимо действовать быстро, чтобы спасти историческое игровое событие..

Разговаривает с Gamertag Radio, Филс-Эме сказал, что видел сообщения о возвращении E3 в цифровом формате в 2021 году и не был в восторге. «Я должен сказать, что то, что я читаю, звучит неубедительно».

Он сказал: «Если бы я был королем на один день, я расскажу вам, как бы я это сделал». «Я думаю, что делать это в цифровом формате абсолютно правильно, и причина этого в том, что более 60 000 человек обычно посещают E3. Миллионы людей заинтересованы в том, чтобы знать, что происходит, и проведение мероприятия в цифровом формате – это способ пережить это, значит, это правильный путь.

«Сказав это, я думаю, что владельцам платформ необходимо найти цифровой способ, чтобы дать возможность своим поклонникам и игрокам испытать контент, потому что это правильный ключ к E3 – возможность играть в третью часть The Last of Us для в первый раз или сыграть в следующий. Дыхание дикой природы Играть в первый раз или играть в следующую отличную игру после каждого нового слияния X-Box Студии.

«Игра в первый раз – это волшебство, и артистам необходимо знать, как представить этот опыт своим поклонникам во время цифрового опыта, подобного E3. Я думаю, это будет огромным успехом».