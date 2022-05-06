Совбез ООН, в том числе Россия, выражает обеспокоенность по поводу Украины

Мишель Николс

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Рейтер) — Совет Безопасности ООН, включая Россию, в пятницу выразил «глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности в Украине» и поддержал усилия Генерального секретаря по поиску мирного решения в первом заявлении организации после вторжение в Москву. .

Заявления Совета Безопасности принимаются единогласно. Итоговый текст, принятый в пятницу, был подготовлен Норвегией и Мексикой.

«Совет безопасности выражает глубокую озабоченность по поводу поддержания мира и безопасности в Украине», — говорится в сообщении. «Совет Безопасности напоминает, что все государства-члены взяли на себя в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами».

«Совет Безопасности выражает свою решительную поддержку усилиям Генерального секретаря по поиску мирного решения», — говорится в заявлении, а также содержится призыв к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу снова проинформировать Совет «в надлежащее время».

В пятницу Гутерриш приветствовал поддержку совета, заявив, что он «приложит все усилия, чтобы спасти жизни, уменьшить страдания и найти путь к миру».

Гутерриш встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе.

Его визиты подготовили почву для совместных операций Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста, которые привели к эвакуации около 500 мирных жителей из украинского портового города Мариуполя и осажденного металлургического завода «Азовсталь» на прошлой неделе.

Заявление Совета Безопасности было согласовано, несмотря на обострение дипломатических настроений после того, как Россия начала 24 февраля так называемую «специальную военную операцию» и то, что Гутерриш назвал «бесполезной войной» России.

25 февраля Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности, в которой выражалось сожаление по поводу вторжения в Москву. Китай, ОАЭ и Индия воздержались при голосовании. За резолюцию Совета Безопасности необходимо проголосовать девятью голосами, и США, Россия, Китай, Франция или Великобритания не накладывают на нее вето.

История продолжается

С тех пор Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, где ни одна страна не имеет права вето, подавляющим большинством голосов приняла две резолюции, иллюстрирующие международную изоляцию России из-за Украины. Такие решения не имеют обязательной силы, но имеют политический вес.

Генеральная Ассамблея осудила «российскую агрессию против Украины» и потребовала, чтобы российские силы прекратили боевые действия, отступили, предоставили доступ к помощи и защитили мирных жителей. Он также раскритиковал Россию за создание «ужасной» гуманитарной ситуации.

(Отчетность Мишель Николс; редактирование Дайан Крафт и Розальба О’Брайен)