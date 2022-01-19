Советы молодым музыкантам — The Vacaville Reporter

На классических музыкальных сценах сегодняшних местных американских сообществ посеяны семена, в другие дни, на других сценах великие выступления принесут плоды после многих лет постоянного обучения и практики.

С этой целью Симфонический оркестр Солано на протяжении более двух десятилетий специально запланировал Зимний концерт, чтобы продемонстрировать талантливых молодых местных музыкантов, и фольклорная традиция продолжится в следующем месяце, с произведениями Моцарта и Чайковского, операми и другими в программе. .

Региональный оркестр под руководством давнего дирижера Симеона Лоса представит свой ежегодный молодежный трибьют-концерт в 15:00 13 февраля в Театре исполнительских искусств Вакавилля, 1010 Ulatis Drive, в Вакавилле.

Среди основных моментов — сольные выступления победителей Конкурса молодых артистов 2021 года в сопровождении полного оркестра.

Пианист Исайя Бертон, 16 лет, в программе домашнего обучения представит первую часть Концерта для фортепиано с оркестром № 23 Моцарта ля мажор, 11-минутного произведения в форме сонаты, написанного в 1786 году, живого ритма, резких, ярких цветов, начиная с оркестр, за которым следует фортепиано, дополненное кларнетами, фаготами, трубами и хорошим выбором струнных. Одна из его подписей — написанная каденция, импровизированный или декоративный отрывок, обычно написанный в свободном ритмическом стиле.

Сопрано Шэнли Джунеда, 17-летняя ученица старшей школы Вандена, споет «It’s Not a Beautiful Night» из американской оперы 1955 года «Сюзанна» покойного Карлайла Флойда, а также художественную песню «Allerseelen» (Все души Day) Рихарда Штрауса, одна из восьми песен немецкого композитора ХХ века «Letzle Blatter», которые считаются одной из его самых красивых.

Виолончелист Итан Чен, учащийся старшей школы Дэвиса, исполнит «Вариации на тему рококо» Чайковского, примерно 20-минутное произведение, написанное русским композитором в 1876 году и начинающееся с краткого оркестрового вступления, за которым следует играемая идея. Виолончелист и семь вариаций. Два экспрессивных кедди демонстрируют мастерство игрока, и по крайней мере одна вариация вызывает такое сильное беспокойство, как все, что Чайковский, мастер мелодии, когда-либо писал.

Оркестр старшей школы Vacaville с Мелиндой Эллис, музыкальным руководителем, и

Члены ансамбля духовых инструментов в средней школе Вандена вместе с Троем Саймингтоном, музыкальным руководителем, присоединятся к участникам оркестра на сцене, чтобы представить различные отрывки из симфонического репертуара.

В пресс-релизе Эллис, который также является председателем правления оркестра, сказал, что в разгар продолжающейся пандемии будут соблюдаться правила безопасности театралов и органов здравоохранения округа и штата. Примечание: на мероприятие будет доступно не более 225 билетов.

Дополнительная информация доступна по адресу https://vpat.net/faqs/health-safety.

Билет для взрослых стоит 30 долларов; 25 долларов для пожилых людей от 62 лет и старше; 15 долларов для действующей армии (с удостоверением личности); и 15 долларов для студентов (с карточкой средней школы или удостоверением личности колледжа) и для молодежи до 18 лет. К каждому билету добавляется театральный сбор в размере 1 доллара США.

Билеты можно приобрести в VPAT по телефону (707) 469-4013 или на сайте театра www.vpat.net.

Касса театра открывается за час до спектакля.

Эллис описал ежегодный концерт, который был частично составлен при поддержке Фонда сообщества Маргарет Билард, как «потрясающую возможность поддержать местные таланты и вдохновить молодых музыкантов на дальнейшее развитие своих методов и стремление к художественному совершенству.