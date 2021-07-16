Согласно правилам Верховного суда ЕС, ношение платка может быть основанием для отстранения.

В четверг высший суд ЕС подтвердил, что компании в Европе Женщинам можно запретить носить хиджаб во время работыЭто положение имеет значение для баланса между свободой вероисповедания и правами работодателей проводить политику, требующую религиозного нейтралитета.
Решение было основано на двух отдельных случаях, возбужденных двумя мусульманскими женщинами в Германии, которые были отстранены от работы за ношение хиджаба, исламского головного платка. Суд заявил, что политика компании, запрещающая работникам носить «любую видимую форму выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте», не является прямой дискриминацией, если она распространяется на религиозную одежду и символы всех вероисповеданий.
Но подробнее Ее приговор за 2017 годЕвропейский суд, разрешивший компаниям запрещать ношение головных платков на рабочем месте, заявил, что работодатели должны предоставить доказательства того, что такая политика необходима для удовлетворения «реальной потребности» в ведении бизнеса, в том числе для создания «нейтрального имиджа» по отношению к клиентам или для предотвращения социальных контактов. раздор. “.
Ношение платка на протяжении многих лет вызывает споры в Европе и остается ключевым моментом во взрывоопасном вопросе политической интеграции. Правозащитные организации утверждали, что мусульманские женщины столкнутся с давлением и изоляцией на рабочем месте после решения суда.
«Законы, политика и практика, запрещающие религиозную одежду, являются целенаправленными проявлениями исламофобии, направленными на то, чтобы исключить женщин-мусульманок из общественной жизни или сделать их невидимыми», – заявила в своем заявлении Марьям Хамадун, сотрудник по политике Правовой инициативы открытого общества. «Дискриминация, замаскированная под« нейтралитет », – это завеса, которую действительно необходимо приоткрыть».
В США, напротив, Федеральное трудовое законодательство Требование от работодателей «разрешать соискателям и работникам носить религиозную одежду и ухаживать за ними», согласно Комиссии по равным возможностям при трудоустройстве.
Дискриминация мусульманКроме того, по всему континенту растут антисемитизм и антииммигрантские настроения. Совет Европы предупрежден В этом месяце язык вражды в отношении этих групп, особенно в Интернете, стал «растущей и опасной тенденцией» во время пандемии.
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многие страны, включая Францию, Бельгию, Австрию и Нидерланды, ввели в действие законы, фактически запрещающие публично закрывать лицо чадрой, хотя чадра, закрывающая голову и плечи, не попадает в эту категорию.
Но в последние годы Европейский суд, а также национальные суды в странах ЕС поддержали политику, которая в значительной степени запрещает женщинам носить хиджаб при работе в частном секторе.
Этот вопрос годами горячо обсуждается в Германии, где проживает пять миллионов мусульман и является крупнейшим религиозным меньшинством страны. а Был услышан ряд вопросов, которые в основном включают кандидатов на должности в государственных школах и судей. Во Франции, где примерно каждый десятый житель – мусульманин, Верховный суд подтвердил решение о высылке работника яслей-мусульманина. 2014 г. за отказ отказаться от ношения хиджаба.
Европейский суд, расположенный в Люксембурге, интерпретирует законы 27 стран Европейского Союза.
Дело, вынесенное в четверг, было возбуждено в судах Германии, где две женщины – сиделка-инвалид в некоммерческой организации в Гамбурге и кассир в сети аптек – Они обжаловали свое отстранение от работы за ношение головного платка, утверждая, что увольнение нарушило их право на свободу вероисповедания.
В обоих случаях женщины попали в беду после того, как вернулись на работу из отпуска по уходу за ребенком. Женщины еще не надевали платок до того, как ушли с работы, когда родились их дети, но они начали носить его по возвращении.
Работодатель попечителя, ассоциация социальных служб, дважды отстраняла ее от должности после того, как она отказалась снять головной убор, но суд постановил, что с ней не обошлись несправедливо, поскольку работодатель также потребовал, чтобы другой работник с религиозным крестом снял его в соответствии с его внутренние правила, запрещающие отображение религиозных символов.
Работодатель кассира, сеть аптек Mueller, перевел ее на менее заметную работу покупателя после того, как она отказалась снимать головной убор, после чего она отправила ее домой и сказала, чтобы она работала без него. Суд заявил, что эта мера не была дискриминационной, поскольку компания стремилась создать нейтральный имидж для своих клиентов.