Согласно правилам Верховного суда ЕС, ношение платка может быть основанием для отстранения.

В четверг высший суд ЕС подтвердил, что компании в Европе Женщинам можно запретить носить хиджаб во время работыЭто положение имеет значение для баланса между свободой вероисповедания и правами работодателей проводить политику, требующую религиозного нейтралитета.

Решение было основано на двух отдельных случаях, возбужденных двумя мусульманскими женщинами в Германии, которые были отстранены от работы за ношение хиджаба, исламского головного платка. Суд заявил, что политика компании, запрещающая работникам носить «любую видимую форму выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте», не является прямой дискриминацией, если она распространяется на религиозную одежду и символы всех вероисповеданий.

Но подробнее Ее приговор за 2017 годЕвропейский суд, разрешивший компаниям запрещать ношение головных платков на рабочем месте, заявил, что работодатели должны предоставить доказательства того, что такая политика необходима для удовлетворения «реальной потребности» в ведении бизнеса, в том числе для создания «нейтрального имиджа» по отношению к клиентам или для предотвращения социальных контактов. раздор. “.

Ношение платка на протяжении многих лет вызывает споры в Европе и остается ключевым моментом во взрывоопасном вопросе политической интеграции. Правозащитные организации утверждали, что мусульманские женщины столкнутся с давлением и изоляцией на рабочем месте после решения суда.