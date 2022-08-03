Согласно сообщению, в ближайшее время ожидается вынесение вердикта по делу Бритни Гренье.

Во вторник Бритни Грейнер предстала перед российским судом по делу, в котором фигурировали обвинения в том, что она перевозила в своем багаже ​​сигаретные патроны с маслом каннабиса, находясь в подмосковном аэропорту.

Звезда «Меркьюри» заявила, что у нее не было преступного умысла и что патроны оказались в ее багаже, потому что она слишком быстро собирала вещи. Пока официальные лица США работают над ее освобождением, Ти Джей Куинн из ESPN Она сообщила, что вердикт и приговор в отношении Гринер ожидаются в пятницу, которая прозвучит через день после запланированных на суде заключительных заявлений.

Грейнер предстал перед судом в наручниках и помещен в клетку во вторник во время судебного процесса в Химках, городе на северной окраине Москвы.. На ее слушание прокуроры вызвали государственного эксперта по наркотикам, который заметил каннабис в багаже ​​Гринер.

В защиту Грейнера входил специалист, который возражал против анализа, заявляя, что он неточен и не соответствует официальным правилам. Чтобы подкрепить дело Грейнер, ее защита предоставила показания врачей о том, что она прописала ей каннабис как обезболивающее. Однако использование медицинской марихуаны для лечения в России запрещено.

Адвокат Гренье Мария Благоволина заявила журналистам после слушаний во вторник, что суд будет учитывать ряд факторов. По сообщению Associated Press, Благоволина также сказала, что Грейнер «призналась, что что-то принесла, но нам нужно знать, что она принесла».

Грейнеру может грозить 10 лет тюрьмы, если его признают виновным. По российскому законодательству судьи вправе учитывать смягчающие обстоятельства. Но оправдательных приговоров немного и они составляют менее 1% дел в уголовном преследовании в России.

По данным Associated Press, обвинительный приговор, скорее всего, откроет путь к обмену Грейнера, поскольку российские власти заявляют, что это может произойти только после завершения судебного процесса. Том Файрстоун, вашингтонский поверенный, ранее работавший юрисконсультом в посольстве США в Москве, сказал AP, что Россия «может захотеть отложить это на некоторое время и попытаться добиться дополнительных уступок».

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Пока продолжался судебный процесс над Грейнер, президент Джо Байден и его администрация были вынуждены благополучно вернуть ее на американскую землю.

События вторника произошли после того, как в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен впервые после вторжения России в Украину побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Блинкен в «откровенном и прямом» разговоре оказал давление на Лаврова, чтобы он согласился на обмен пленными, в результате которого Гренье и Пол Уилан, американец, заключенный в тюрьму в России по обвинению в шпионаже, будут освобождены.

Обмен пленными в США требует освобождения Грейнера и Уилана от российских властей в обмен на осужденного торговца оружием Виктора Бута. Однако в пятницу, как сообщается, Россия сделала встречное предложение о включении Вадима Красикова, бывшего полковника разведки страны, сообщает CNN.

В декабре Красиков был приговорен к пожизненному заключению после того, как немецкие официальные лица признали его виновным в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана «Турника» Хангошвили в берлинском парке в 2019 году. Но в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила журналистам, что российский счетчик -Предложение было представлено «недобросовестно» и не было воспринято официальными лицами США всерьез.

Гринер провела в России 166 дней.

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