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Согласно сообщению, в ближайшее время ожидается вынесение вердикта по делу Бритни Гренье.

3 августа, 2022
Boleslava Sokolova

Во вторник Бритни Грейнер предстала перед российским судом по делу, в котором фигурировали обвинения в том, что она перевозила в своем багаже ​​сигаретные патроны с маслом каннабиса, находясь в подмосковном аэропорту.

Звезда «Меркьюри» заявила, что у нее не было преступного умысла и что патроны оказались в ее багаже, потому что она слишком быстро собирала вещи. Пока официальные лица США работают над ее освобождением, Ти Джей Куинн из ESPN Она сообщила, что вердикт и приговор в отношении Гринер ожидаются в пятницу, которая прозвучит через день после запланированных на суде заключительных заявлений.

Грейнер предстал перед судом в наручниках и помещен в клетку во вторник во время судебного процесса в Химках, городе на северной окраине Москвы.. На ее слушание прокуроры вызвали государственного эксперта по наркотикам, который заметил каннабис в багаже ​​Гринер.

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