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Соглашение Саудовской Аравии с Ираном беспокоит Израиль и потрясает Ближний Восток

12 марта, 2023
Toma Kulikov

В Израиле это вызвало разочарование — пальцем тычут.

Одним из величайших внешнеполитических триумфов Нетаньяху остаются сделки по нормализации отношений между Израилем, которые США заключили в 2020 году при посредничестве четырех арабских стран, включая Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Они были частью более широкой кампании по изоляции и противодействию Ирану в регионе.

Он изображал себя единственным политиком, способным защитить Израиль от ускоряющейся ядерной программы Тегерана и региональных марионеток, таких как «Хизбалла» в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Израиль и Иран также вели региональную теневую войну, которая привела к предполагаемым атакам иранских беспилотников на связанные с Израилем корабли, перевозящие товары в Персидском заливе, среди других атак.

Соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией, самой могущественной и самой богатой арабской страной, позволит достичь драгоценной цели Нетаньяху, изменив регион и укрепив исторические позиции Израиля. Несмотря на развитие захолустных отношений между Израилем и Саудовской Аравией, королевство заявило, что официально не признает Израиль до тех пор, пока не будет разрешен многолетний израильско-палестинский конфликт.

Вернувшись к власти в конце прошлого года, Нетаньяху и его союзники намекнули, что сделка с королевством может быть неизбежной. В своем выступлении перед американскими еврейскими лидерами в прошлом месяце Нетаньяху назвал мирное соглашение «целью, над которой мы работаем параллельно с целью остановить Иран».

Но эксперты говорят, что саудовско-иранская сделка, о которой было объявлено в пятницу, несколько охладила эти амбиции. Решение Саудовской Аравии иметь дело со своим региональным соперником Израилем в значительной степени оставило ее в покое, поскольку она возглавляет обвинение в дипломатической изоляции Ирана и угрозах одностороннего военного удара по иранским ядерным объектам. В прошлом году ОАЭ также возобновили официальные отношения с Ираном.

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«Это удар по концепции и усилиям Израиля в последние годы, направленным на формирование антииранского блока в регионе», — сказал Йоэль Гузански, эксперт по делам арабских стран Персидского залива в Институте исследований национальной безопасности, израильском аналитическом центре. «Если рассматривать Ближний Восток как игру с нулевой суммой, как это делают Израиль и Иран, то дипломатическая победа Ирана — очень плохие новости для Израиля».

Даже Дэнни Данон, союзник Нетаньяху и бывший посол Израиля в ООН, недавно подписавший мирное соглашение с Саудовской Аравией в 2023 году, казался сбитым с толку.

В ответ на вопрос о том, вредит ли сближение шансам королевства на признание Израиля, он сказал: «Это не поддерживает наши усилия».

В Йемене, где соперничество между Саудовской Аравией и Ираном привело к самым разрушительным последствиям, обе противоборствующие стороны были осторожны, но оптимистичны.

Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии вмешалась в конфликт в Йемене в 2015 году, через несколько месяцев после того, как поддерживаемые Ираном ополченцы-хуситы захватили столицу Сану в 2014 году, вынудив международно признанное правительство эмигрировать в Саудовскую Аравию.

Повстанцы-хуситы приветствовали соглашение как скромный, но позитивный шаг.

Представитель хуситов и главный переговорщик Мохаммед Абдель Салам сказал: «Регион нуждается в восстановлении нормальных отношений между его странами, благодаря которым исламское сообщество сможет восстановить безопасность, утраченную в результате внешнего вмешательства».

Правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, выразило некоторый оптимизм и предостережения.

Она сказала: «Позиция правительства Йемена основана на действиях и практике, а не на словах и утверждениях», добавив, что оно будет действовать с осторожностью, «пока не заметит реальных изменений в (иранском) поведении».

Аналитики не ожидали немедленного урегулирования конфликта, но сказали, что прямые переговоры и улучшение отношений могли бы создать импульс для отдельного соглашения, которое могло бы предложить обеим странам выход из катастрофической войны.

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«Мяч сейчас находится на стороне местных йеменских враждующих сторон, чтобы сделать приоритетными национальные интересы Йемена в достижении мирного соглашения и черпать вдохновение из этого первого позитивного шага», — сказала Афра Насер, научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне. .

Анна Джейкобс, старший аналитик по странам Персидского залива в Международной кризисной группе, сказала, что, по ее мнению, сделка связана с деэскалацией в Йемене.

«Трудно представить саудовско-иранское соглашение о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств в течение двух месяцев без каких-либо заверений со стороны Ирана в поддержке усилий по более серьезному урегулированию конфликта в Йемене», — сказала она.

Точно так же раздираемая войной Сирия приветствовала соглашение как шаг к ослаблению напряженности, которая усугубила конфликт в стране. Иран был основным сторонником правительства президента Сирии Башара Асада, в то время как Саудовская Аравия поддерживала боевиков оппозиции, пытающихся отстранить его от власти.

МИД Сирии назвал это «важным шагом, который приведет к укреплению безопасности и стабильности в регионе».

В Израиле, глубоко разделенном и охваченном массовыми протестами по поводу планов крайне правого правительства Нетаньяху по реформированию судебной системы, политики восприняли сближение между королевством и заклятым врагом Израиля как возможность наброситься на Нетаньяху, обвинив его в том, что он сосредоточился на своих личных целях. за счет международных отношений Израиля.

Яир Лапид, бывший премьер-министр и глава израильской оппозиции, осудил соглашение между Эр-Риядом и Тегераном как «полный и серьезный провал внешней политики израильского правительства».

«Вот что происходит, когда вы целыми днями занимаетесь юридическим безумием вместо того, чтобы выполнять работу с Ираном и укреплять связи с Соединенными Штатами», — написал он в Twitter. Даже Юлий Эдельштейн из партии Нетаньяху «Ликуд» обвинил «борьбу за власть и удары головой» в Израиле за то, что они отвлекли страну от ее более непосредственных угроз.

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Другой депутат от оппозиции, Гидеон Саар, высмеял цель Нетаньяху установить формальные связи с королевством. «Нетаньяху пообещал мир с Саудовской Аравией», — написал он в социальных сетях. «В конце концов (Саудовская Аравия) сделала это… с Ираном».

Нетаньяху, находящийся с официальным визитом в Италии, отклонил просьбу о комментариях и не делал никаких заявлений по этому поводу. Но израильские СМИ со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в делегации стремились переложить вину на предыдущее правительство, правившее полтора года до того, как Нетаньяху вернулся к власти. «Это произошло из-за того, что сложилось впечатление, что Израиль и Соединенные Штаты слабы», — сказал высокопоставленный чиновник, согласно ежедневной газете «Гаарец», намекая на то, что в этом виноват Нетаньяху.

Несмотря на негативные последствия для репутации Нетаньяху, эксперты сомневались, что разрядка нанесет вред Израилю. Гузански сказал, что Саудовская Аравия и Иран останутся региональными соперниками, даже если они откроют посольства в своих столицах. Как и ОАЭ, Саудовская Аравия может углублять отношения с Израилем, даже сохраняя деловые отношения с Ираном.

Омар Карим, эксперт по саудовской политике из Бирмингемского университета, сказал, что «простые договоренности, которые саудовцы заключили с Израилем, сохранятся», отметив, что израильская оккупация Западного берега остается скорее препятствием для признания Саудовской Аравией, чем разногласиями. над Ираном. «Руководство Саудовской Аравии задействовано более чем в одном способе обеспечения своей национальной безопасности».

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