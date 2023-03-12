Соглашение Саудовской Аравии с Ираном беспокоит Израиль и потрясает Ближний Восток

В Израиле это вызвало разочарование — пальцем тычут.

Одним из величайших внешнеполитических триумфов Нетаньяху остаются сделки по нормализации отношений между Израилем, которые США заключили в 2020 году при посредничестве четырех арабских стран, включая Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Они были частью более широкой кампании по изоляции и противодействию Ирану в регионе.

Он изображал себя единственным политиком, способным защитить Израиль от ускоряющейся ядерной программы Тегерана и региональных марионеток, таких как «Хизбалла» в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Израиль и Иран также вели региональную теневую войну, которая привела к предполагаемым атакам иранских беспилотников на связанные с Израилем корабли, перевозящие товары в Персидском заливе, среди других атак.

Соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией, самой могущественной и самой богатой арабской страной, позволит достичь драгоценной цели Нетаньяху, изменив регион и укрепив исторические позиции Израиля. Несмотря на развитие захолустных отношений между Израилем и Саудовской Аравией, королевство заявило, что официально не признает Израиль до тех пор, пока не будет разрешен многолетний израильско-палестинский конфликт.

Вернувшись к власти в конце прошлого года, Нетаньяху и его союзники намекнули, что сделка с королевством может быть неизбежной. В своем выступлении перед американскими еврейскими лидерами в прошлом месяце Нетаньяху назвал мирное соглашение «целью, над которой мы работаем параллельно с целью остановить Иран».

Но эксперты говорят, что саудовско-иранская сделка, о которой было объявлено в пятницу, несколько охладила эти амбиции. Решение Саудовской Аравии иметь дело со своим региональным соперником Израилем в значительной степени оставило ее в покое, поскольку она возглавляет обвинение в дипломатической изоляции Ирана и угрозах одностороннего военного удара по иранским ядерным объектам. В прошлом году ОАЭ также возобновили официальные отношения с Ираном.

«Это удар по концепции и усилиям Израиля в последние годы, направленным на формирование антииранского блока в регионе», — сказал Йоэль Гузански, эксперт по делам арабских стран Персидского залива в Институте исследований национальной безопасности, израильском аналитическом центре. «Если рассматривать Ближний Восток как игру с нулевой суммой, как это делают Израиль и Иран, то дипломатическая победа Ирана — очень плохие новости для Израиля».

Даже Дэнни Данон, союзник Нетаньяху и бывший посол Израиля в ООН, недавно подписавший мирное соглашение с Саудовской Аравией в 2023 году, казался сбитым с толку.

В ответ на вопрос о том, вредит ли сближение шансам королевства на признание Израиля, он сказал: «Это не поддерживает наши усилия».

В Йемене, где соперничество между Саудовской Аравией и Ираном привело к самым разрушительным последствиям, обе противоборствующие стороны были осторожны, но оптимистичны.

Военная коалиция под руководством Саудовской Аравии вмешалась в конфликт в Йемене в 2015 году, через несколько месяцев после того, как поддерживаемые Ираном ополченцы-хуситы захватили столицу Сану в 2014 году, вынудив международно признанное правительство эмигрировать в Саудовскую Аравию.

Повстанцы-хуситы приветствовали соглашение как скромный, но позитивный шаг.

Представитель хуситов и главный переговорщик Мохаммед Абдель Салам сказал: «Регион нуждается в восстановлении нормальных отношений между его странами, благодаря которым исламское сообщество сможет восстановить безопасность, утраченную в результате внешнего вмешательства».

Правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, выразило некоторый оптимизм и предостережения.

Она сказала: «Позиция правительства Йемена основана на действиях и практике, а не на словах и утверждениях», добавив, что оно будет действовать с осторожностью, «пока не заметит реальных изменений в (иранском) поведении».

Аналитики не ожидали немедленного урегулирования конфликта, но сказали, что прямые переговоры и улучшение отношений могли бы создать импульс для отдельного соглашения, которое могло бы предложить обеим странам выход из катастрофической войны.

«Мяч сейчас находится на стороне местных йеменских враждующих сторон, чтобы сделать приоритетными национальные интересы Йемена в достижении мирного соглашения и черпать вдохновение из этого первого позитивного шага», — сказала Афра Насер, научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне. .

Анна Джейкобс, старший аналитик по странам Персидского залива в Международной кризисной группе, сказала, что, по ее мнению, сделка связана с деэскалацией в Йемене.

«Трудно представить саудовско-иранское соглашение о возобновлении дипломатических отношений и открытии посольств в течение двух месяцев без каких-либо заверений со стороны Ирана в поддержке усилий по более серьезному урегулированию конфликта в Йемене», — сказала она.

Точно так же раздираемая войной Сирия приветствовала соглашение как шаг к ослаблению напряженности, которая усугубила конфликт в стране. Иран был основным сторонником правительства президента Сирии Башара Асада, в то время как Саудовская Аравия поддерживала боевиков оппозиции, пытающихся отстранить его от власти.

МИД Сирии назвал это «важным шагом, который приведет к укреплению безопасности и стабильности в регионе».

В Израиле, глубоко разделенном и охваченном массовыми протестами по поводу планов крайне правого правительства Нетаньяху по реформированию судебной системы, политики восприняли сближение между королевством и заклятым врагом Израиля как возможность наброситься на Нетаньяху, обвинив его в том, что он сосредоточился на своих личных целях. за счет международных отношений Израиля.

Яир Лапид, бывший премьер-министр и глава израильской оппозиции, осудил соглашение между Эр-Риядом и Тегераном как «полный и серьезный провал внешней политики израильского правительства».

«Вот что происходит, когда вы целыми днями занимаетесь юридическим безумием вместо того, чтобы выполнять работу с Ираном и укреплять связи с Соединенными Штатами», — написал он в Twitter. Даже Юлий Эдельштейн из партии Нетаньяху «Ликуд» обвинил «борьбу за власть и удары головой» в Израиле за то, что они отвлекли страну от ее более непосредственных угроз.

Другой депутат от оппозиции, Гидеон Саар, высмеял цель Нетаньяху установить формальные связи с королевством. «Нетаньяху пообещал мир с Саудовской Аравией», — написал он в социальных сетях. «В конце концов (Саудовская Аравия) сделала это… с Ираном».

Нетаньяху, находящийся с официальным визитом в Италии, отклонил просьбу о комментариях и не делал никаких заявлений по этому поводу. Но израильские СМИ со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в делегации стремились переложить вину на предыдущее правительство, правившее полтора года до того, как Нетаньяху вернулся к власти. «Это произошло из-за того, что сложилось впечатление, что Израиль и Соединенные Штаты слабы», — сказал высокопоставленный чиновник, согласно ежедневной газете «Гаарец», намекая на то, что в этом виноват Нетаньяху.

Несмотря на негативные последствия для репутации Нетаньяху, эксперты сомневались, что разрядка нанесет вред Израилю. Гузански сказал, что Саудовская Аравия и Иран останутся региональными соперниками, даже если они откроют посольства в своих столицах. Как и ОАЭ, Саудовская Аравия может углублять отношения с Израилем, даже сохраняя деловые отношения с Ираном.

Омар Карим, эксперт по саудовской политике из Бирмингемского университета, сказал, что «простые договоренности, которые саудовцы заключили с Израилем, сохранятся», отметив, что израильская оккупация Западного берега остается скорее препятствием для признания Саудовской Аравией, чем разногласиями. над Ираном. «Руководство Саудовской Аравии задействовано более чем в одном способе обеспечения своей национальной безопасности».