Соглашения Артемиды и другие геополитические новости

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В Тибете новый специальный координатор, НАСА объявляет о подписании соглашения Artemis, США готовят новые санкции против иранских банков

Илария сабариджия 19 декабря 2020 г.

Назначен специальный координатор США по Тибету

Госсекретарь США Майк Помпео Соединенные Штаты объявили рекомендацию Роберт Тестро, Заместитель секретаря Департамента демократии, прав человека и труда в качестве специального координатора по тибетским вопросам. Дестро «возглавит усилия США по продвижению диалога между Китайской Народной Республикой и Далай-ламой и сохранению уникальной религиозной, культурной и языковой самобытности тибетцев». «Соединенные Штаты обеспокоены репрессиями против тибетской общины со стороны Китайской Народной Республики», – добавил Помпео. Америка всегда поддерживала Тибет В июле он также объявил, что введет ограничения на поездки для китайских чиновников, участвующих в политике доступа в Тибет и нарушениях прав человека в отношении Пекина. Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай не признает координатора Destro и считает, что США вмешиваются во внутренние дела.

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Контракт на Луну

В НАСА В октябре было объявлено, что подпишутся восемь стран. Аранжировки Артемиды, Соглашение о тихом управлении человеческим поселением Луна. Помимо США, подписали Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Италия. «Мы пытаемся установить правила поведения, приемлемые для каждой нации», – сказал репортерам исполнительный директор НАСА Джим Бриденштейн, отметив, что эти соглашения соответствуют соглашению 1967 года, в котором говорится о Луне и других телах. Активы Sky освобождены от требований государственной собственности. По данным НАСА, миссия Artemis вернет людей на Луну в 2024 году. Проект будет на поверхности Луны почти неделю, что удвоит длительное пребывание миссии Apollo.

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Новые санкции США против иранских банков

Установлено администрацией США Новые препятствия Против крупных иранских банков. Инвестиционный банк Амин, Банк Кешаварси Иран, Банк Маскан, Банк Рифа Каркаран, Банк-е Шахр, Банк Эктасат Новин, Иранский банк Хезмат, Банк Иранзамин, Банк Карабин, Банк Саман, Банк Германии, Мехр Иран Кредит, Банк Башаргад, Банк Шарма, Банк Доси Давон, Банк туризма и Исламский банк регионального сотрудничества. Из этого правила исключены только меры по закупке продуктов питания, сельскохозяйственного оборудования, медикаментов и медицинского оборудования, чтобы не усугубить положение иранского народа. Существует риск того, что иностранным банкам, ведущим дела с лицензированными компаниями, будет отказано в доступе на рынок США. Этот шаг особенно разрушителен для европейских банков.

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Россия: избегает продления новой новой ядерной сделки

Планы Трампа должны были быть закрыты до этого Выборы Продление контракта взамен Новый старт, Который я контролирую Стратегические ядерные ракеты Россия и США, срок действия которых истекает в феврале 2021 года, пережили новую рецессию. Русские опровергают заявление администрации США о «политическом соглашении» между Вашингтоном и Москвой о продлении соглашения. «Это неприемлемый план», – заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рыбков. Администрация Трампа ранее отвергала план Кремля автоматически продлевать соглашение, подписанное тогдашними президентами в Москве в 2010 году. Барак Обама е Дмитрий Медведев. Если его не возобновить, это не только добавит новый элемент напряженности в отношения между двумя странами, но, прежде всего, уберет последнюю опору, которая все еще стоит в системе контроля над ядерным оружием.

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Торговля между США и Бразилией упала

Из-за замедления мировой торговли, вызванного эпидемией, торговля между Вашингтоном и Бразилией упала на 25% с января по август этого года. Снижение продаж в Бразилии (-32%) на рынке США было более значительным по сравнению с -18% в продажах США на рынке Бразилии. Напротив, торговля с Пекином увеличилась (+ 6%), что сделало его первым торговым партнером. Бразилия. Выручка между двумя странами составляет около 69,1 миллиарда долларов.

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Эта статья также была опубликована в выпуске «Восток / Запад» за ноябрь / декабрь.

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Автор Илария сабариджия Режиссер-документалист интересуется геополитикой и историей.