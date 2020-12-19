Соглашения Артемиды и другие геополитические новости

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В Тибете новый специальный координатор, НАСА объявляет о подписании соглашения Artemis, США готовят новые санкции против иранских банков
- 19 декабря 2020 г.
Назначен специальный координатор США по Тибету
Госсекретарь США Майк Помпео Соединенные Штаты объявили рекомендацию Роберт Тестро, Заместитель секретаря Департамента демократии, прав человека и труда в качестве специального координатора по тибетским вопросам. Дестро «возглавит усилия США по продвижению диалога между Китайской Народной Республикой и Далай-ламой и сохранению уникальной религиозной, культурной и языковой самобытности тибетцев». «Соединенные Штаты обеспокоены репрессиями против тибетской общины со стороны Китайской Народной Республики», – добавил Помпео. Америка всегда поддерживала Тибет В июле он также объявил, что введет ограничения на поездки для китайских чиновников, участвующих в политике доступа в Тибет и нарушениях прав человека в отношении Пекина. Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Китай не признает координатора Destro и считает, что США вмешиваются во внутренние дела.
Оценка: 7 было бы благоприятным для разговора, если бы правильно; 4 Если он использует характер, чтобы поднять напряжение.
Контракт на Луну
В НАСА В октябре было объявлено, что подпишутся восемь стран. Аранжировки Артемиды, Соглашение о тихом управлении человеческим поселением Луна. Помимо США, подписали Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Италия. «Мы пытаемся установить правила поведения, приемлемые для каждой нации», – сказал репортерам исполнительный директор НАСА Джим Бриденштейн, отметив, что эти соглашения соответствуют соглашению 1967 года, в котором говорится о Луне и других телах. Активы Sky освобождены от требований государственной собственности. По данным НАСА, миссия Artemis вернет людей на Луну в 2024 году. Проект будет на поверхности Луны почти неделю, что удвоит длительное пребывание миссии Apollo.
Рейтинг: НАСА, рубеж 10 новых открытий и страны, инвестирующие в космические исследования.
Новые санкции США против иранских банков
Установлено администрацией США Новые препятствия Против крупных иранских банков. Инвестиционный банк Амин, Банк Кешаварси Иран, Банк Маскан, Банк Рифа Каркаран, Банк-е Шахр, Банк Эктасат Новин, Иранский банк Хезмат, Банк Иранзамин, Банк Карабин, Банк Саман, Банк Германии, Мехр Иран Кредит, Банк Башаргад, Банк Шарма, Банк Доси Давон, Банк туризма и Исламский банк регионального сотрудничества. Из этого правила исключены только меры по закупке продуктов питания, сельскохозяйственного оборудования, медикаментов и медицинского оборудования, чтобы не усугубить положение иранского народа. Существует риск того, что иностранным банкам, ведущим дела с лицензированными компаниями, будет отказано в доступе на рынок США. Этот шаг особенно разрушителен для европейских банков.
Оценка: 3 на администрацию США. Ты не можешь играть с препятствиями, как Ришико.
Россия: избегает продления новой новой ядерной сделки
Планы Трампа должны были быть закрыты до этого Выборы Продление контракта взамен Новый старт, Который я контролирую Стратегические ядерные ракеты Россия и США, срок действия которых истекает в феврале 2021 года, пережили новую рецессию. Русские опровергают заявление администрации США о «политическом соглашении» между Вашингтоном и Москвой о продлении соглашения. «Это неприемлемый план», – заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рыбков. Администрация Трампа ранее отвергала план Кремля автоматически продлевать соглашение, подписанное тогдашними президентами в Москве в 2010 году. Барак Обама е Дмитрий Медведев. Если его не возобновить, это не только добавит новый элемент напряженности в отношения между двумя странами, но, прежде всего, уберет последнюю опору, которая все еще стоит в системе контроля над ядерным оружием.
Оценка: 1 для Дональда! Вот что произойдет, если вы захотите зарегистрироваться для получения бесплатной квалификации. Он может принять автоматическое продление இல்லை Для этого нет причин.
Торговля между США и Бразилией упала
Из-за замедления мировой торговли, вызванного эпидемией, торговля между Вашингтоном и Бразилией упала на 25% с января по август этого года. Снижение продаж в Бразилии (-32%) на рынке США было более значительным по сравнению с -18% в продажах США на рынке Бразилии. Напротив, торговля с Пекином увеличилась (+ 6%), что сделало его первым торговым партнером. Бразилия. Выручка между двумя странами составляет около 69,1 миллиарда долларов.
Рейтинг: 5 Для Болсонару и Трампа, которые не могли торговать, они сосредоточились на своих внутренних рынках.
Эта статья также была опубликована в выпуске «Восток / Запад» за ноябрь / декабрь.
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