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Соединенные Штаты компенсируют некоторым жертвам «гаванского синдрома» шестизначные суммы.

24 июня, 2022
Toma Kulikov
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Администрация Байдена планирует выплатить примерно от 100 000 до 200 000 долларов некоторым дипломатам и офицерам разведки, чтобы компенсировать загадочные проблемы со здоровьем, известные как «гаванский синдром», по словам помощников Конгресса и бывшего чиновника, знакомого с этим вопросом.

Схема выплат является кульминацией многолетнего лоббирования со стороны Конгресса, который прошлой осенью принял закон, требующий от Государственного департамента и ЦРУ компенсации нынешним и бывшим чиновникам, страдающим от того, что правительство называет аномальными случаями со здоровьем, или AHI.

Несмотря на шесть лет расследований, в Соединенных Штатах до сих пор нет уверенности в причинах симптомов, среди которых головные боли, проблемы со зрением, головокружение и затуманенность сознания. О проблемах со здоровьем впервые сообщили американские дипломаты и сотрудники разведки, работавшие в кубинской столице, но с тех пор о них сообщали на всех континентах, кроме Антарктиды.

Люди, которые были проинформированы о плане и говорили так же, как и другие, сказали на условиях анонимности, потому что план не был одобрен для публикации.

Официальные лица США предупредили, что объем компенсации еще не является окончательным и может измениться по мере того, как постановление Госдепартамента проходит заключительные этапы процесса проверки, который координируется Управлением по вопросам управления и бюджета.

Этой зимой ЦРУ решило, что чужая страна скорее всего нет За «глобальной кампанией по нанесению вреда персоналу США с помощью оружия или механизмов» — оценка, которая ставит под сомнение многолетние предположения о том, что проблемы со здоровьем были результатом загадочного оружия направленной энергии, используемого российскими или китайскими агентами.

Государственные следователи рассмотрели более 1000 случаев, большинство из которых были связаны с ранее существовавшим заболеванием, факторами окружающей среды или другими факторами. Десятки других зарегистрированных случаев остаются невыясненными.

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Когда информация о компенсационных пакетах дошла до федеральной рабочей силы, некоторые официальные лица отметили, что пакеты были щедрыми, в то время как другие заявили, что объем компенсации кажется неадекватным, учитывая потерю будущих и прошлых доходов для тех, кто перенес серьезные неврологические повреждения и не мог этого сделать. работать дольше.

Администрация Байдена еще не обнародовала критерии определения права на компенсацию, но ожидается, что они будут объявлены в ближайшее время. Те, кто был проинформирован о плане, сказали, что нынешние и бывшие чиновники, а также члены их семей будут иметь право подавать иски.

В соответствии с Гаванским законом Конгресс предоставил госсекретарю и директору ЦРУ право определять соответствие требованиям, что уже вызвало опасения по поводу того, будут ли относиться к дипломатам и офицерам разведки одинаково.

«Очень важно, чтобы ЦРУ и государство применяли закон Гаваны одинаковым образом. Чтобы обеспечить использование одних и тех же критериев, которые дают право на компенсацию», — сказал Марк Полимеропулос, бывший старший офицер ЦРУ, который ушел в отставку, испытывая симптомы, в том числе мучительные головные боли. , после поездки в Москву в 2017 году, когда он помогал проводить тайные операции в России.

Разработка плана компенсации была особенно сложной для правительственных чиновников США из-за отсутствия убедительных доказательств того, что вызывает заболевания, и невозможности установить четкий диагноз по широкому спектру симптомов, которые также иногда могут быть изнурительными.

Представители Госдепартамента и ЦРУ заявили в четверг, что закон Гаваны позволяет агентствам производить выплаты сотрудникам за «квалифицированные черепно-мозговые травмы».

Представитель ЦРУ сказал, что эти два агентства работают в партнерстве с Советом национальной безопасности над тем, как работает платежная система, и «скоро» получит дополнительную информацию.

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Чиновник добавил, что законодательство дает ЦРУ и другим агентствам «полномочия производить выплаты сотрудникам, соответствующим членам семьи и другим лицам, связанным с ЦРУ».

«Как подчеркнул директор Бернс, для него и руководителей ЦРУ нет ничего важнее, чем забота о наших людях», — сказал чиновник.

Должностные лица из Национальных институтов здравоохранения, Пентагона и других агентств совместно разработали новый двухчасовой медицинский осмотр для выявления потенциальных новых случаев, который врачи или другие практикующие врачи могли бы проводить для американского персонала, находящегося в зарубежных командировках.

Процесс сортировки включает визуальный, вестибулярный анализ и анализ крови, а не визуализацию мозга, что отражает постоянно меняющуюся и иногда оспариваемую науку о травмах. Хотя некоторые врачи предопределяют Ощутимые изменения в головном мозге В результате очевидных нападений врачи Госдепартамента говорят, что теперь они считают, что сканирование не имеет научной ценности.

Чиновники также стремятся лучше обучать медицинский персонал в миссиях по всему миру, инструктируя их быть восприимчивыми к опыту потенциальных жертв и подчеркивая, что скептицизм больше не является нормой.

В январе госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Государственный департамент, как и ЦРУ, сосредоточен на оказании медицинской помощи тем, кто в ней нуждается, и будет продолжать искать причину проблем со здоровьем.

«Мы продолжим использовать все наши ресурсы, чтобы узнать больше об этих инцидентах, и последуют дополнительные отчеты. Мы не останемся незамеченными», — написал он.

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