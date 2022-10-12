Соединенные Штаты ожидают, что Украина будет сражаться всю зиму. Союзники усиливают ПВО

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что Украина, как ожидается, будет бороться в суровых зимних условиях, чтобы отвоевать у России больше территории, поскольку союзники объявили о поставке новых систем ПВО и увеличили помощь в войне. После российских ракетных ударов.

Военные аналитики следят за тем, утихнут ли боевые действия во время суровой зимы в Украине, что может дать силам по обе стороны конфликта шанс восстановиться после нескольких месяцев ожесточенных боев после вторжения России в Украину 24 февраля.

Но Остин, выступая на встрече в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с участием около 50 стран, оказывающих военную помощь Украине, сказал, что ожидает, что Киев сделает все возможное, чтобы продвинуться вперед после возвращения земель, захваченных российскими войсками в последние недели.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

«Я ожидаю, что зимой Украина продолжит делать все, что в ее силах, чтобы вернуть себе территорию и быть эффективной на поле боя», — заявил Остин на пресс-конференции.

«И мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для эффективной работы».

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что Украина получила «приток» поддержки, чтобы помочь ей пережить зимние месяцы боевых действий, включая предоставление зимней одежды.

«А как насчет этих российских сил? Какая поддержка будет у них зимой? Сейчас русские изолированы и одиноки», — сказал чиновник.

Несколько стран осудили вторжение, которое президент России Владимир Путин назвал «специальной военной операцией» по обеспечению безопасности России и защите русскоязычного населения Украины.

Украина и ее союзники обвиняют Москву в ведении войны с целью захвата территории или даже оккупации прозападного соседа.

ракетные атаки

Остин открыл мероприятие НАТО, сидя рядом со своим украинским коллегой, осудив смертоносные ракетные удары Путина по «невоенным целям» на территории Украины два дня назад.

Генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, заявил, что удары соответствуют определению военных преступлений в соответствии с международными правилами войны. Киев и его союзники неоднократно обвиняли российские силы в совершении военных преступлений и нападениях на мирных жителей, и Россия отвергает эти обвинения.

«Россия умышленно бомбила гражданскую инфраструктуру с целью причинить вред гражданскому населению», — заявил Милли журналистам.

«Они нацелены на пожилых людей, женщин и детей Украины. Неизбирательные и преднамеренные нападения на гражданские объекты являются военным преступлением в соответствии с международными правилами войны».

Недавние воздушные атаки России унесли жизни 19 человек в Украине, более 100 получили ранения, а электроснабжение по всей стране было отключено, что добавило актуальности давним призывам Киева к противовоздушной обороне для защиты своих городов.

Германия сообщила, что в Украину прибыли первые четыре ЗРК IRIS-T. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт назвала это «очень важной поддержкой Украины в борьбе с ракетными ударами».

«Физическая реакция»?

Встреча в Брюсселе также является первой крупной встречей НАТО с тех пор, как в сентябре Москва объявила об аннексии четырех областей Украины, объявила о мобилизации и обнародовала завуалированные ядерные угрозы — шаги, которые альянс охарактеризовал как явную эскалацию войны.

Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что российский ядерный удар изменит ход конфликта и почти наверняка вызовет «материальный ответ» со стороны союзников Украины — «и, возможно, самого НАТО».

Чиновник не уточнил, что может повлечь за собой физический ответ.

Группа ядерного планирования НАТО проведет заседание за закрытыми дверями в четверг, но альянс не раскрыл подробностей того, что конкретно будет обсуждаться.

Выступая перед двухдневной встречей министров обороны альянса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на следующей неделе альянс продолжит свои ежегодные учения по ядерной готовности.

Он имел в виду учения «Столкновение в полдень», в ходе которых ВВС НАТО используют американские ядерные бомбы, размещенные в Европе, с тренировочными полетами без боевого оружия.

Столтенберг сказал, что отмена учений из-за войны на Украине подаст «очень неверный сигнал».

«Это учения, направленные на то, чтобы наши средства ядерного сдерживания оставались безопасными и эффективными», — сказал он, добавив, что военная сила НАТО — лучший способ предотвратить рост напряженности. Москва обвиняет Запад в обострении конфликта за счет поддержки Киева.

Европа уже насторожена после атак на газопроводы Nord Stream, проходящие по дну Балтийского моря, хотя до сих пор неясно, кто стоял за взрывами.

НАТО заявило, что будет противостоять атакам на критически важную инфраструктуру союзников «единым и решительным ответом», и уже удвоило свое присутствие в Балтийском и Северном морях до более чем 30 кораблей при поддержке авиации и морских операций.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Дополнительные отчеты Сабины Зиболд, Филипа Блинкинсопа и Фила Стюарта. Дополнительный отчет Джона Чалмерса и Яна Стручевского. Монтаж: Ник МакФи, Джонатан Отис и Грант МакКолл.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.