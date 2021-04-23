Соединенные Штаты отправляют “воздушно-десантные средства” для поиска пропавшей индонезийской подводной лодки.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели индонезийской подводной лодки, – написал Кирби в Твиттере. – Наши сердца с индонезийскими моряками и их семьями». «По приглашению правительства Индонезии мы отправляем средства авиации для поиска пропавшей подводной лодки».

Адмирал Йодо Маргоно, начальник штаба ВМС Индонезии, заявил на пресс-конференции в четверг, что у корабля достаточно кислорода для всех подводных лодок до субботы в 3 часа ночи по местному времени.

В заявлении, опубликованном в среду вечером, министерство обороны Индонезии сообщило, что подводная лодка KRI Nanggala-402 немецкого производства, Контакт потерян при копании торпеды В Балийском проливе – участок воды между островами Ява и Бали, который соединяется с Индийским океаном и морем Бали.

Американские активы присоединятся к обширным поисковым усилиям. Маргоно сказал, что для поиска пропавшей подводной лодки были задействованы три подводные лодки, пять самолетов и 21 боевой корабль. На помощь приходят активы из Сингапура и Малайзии.