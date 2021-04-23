Соединенные Штаты отправляют “воздушно-десантные средства” для поиска пропавшей индонезийской подводной лодки.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели индонезийской подводной лодки, – написал Кирби в Твиттере. – Наши сердца с индонезийскими моряками и их семьями». «По приглашению правительства Индонезии мы отправляем средства авиации для поиска пропавшей подводной лодки».
Адмирал Йодо Маргоно, начальник штаба ВМС Индонезии, заявил на пресс-конференции в четверг, что у корабля достаточно кислорода для всех подводных лодок до субботы в 3 часа ночи по местному времени.
Американские активы присоединятся к обширным поисковым усилиям. Маргоно сказал, что для поиска пропавшей подводной лодки были задействованы три подводные лодки, пять самолетов и 21 боевой корабль. На помощь приходят активы из Сингапура и Малайзии.
Индонезийские военные подозревают, что разлив нефти, замеченный на авиадиспетчерской службе около места погружения в среду, произошел с лодки. Маргоно сказал, что военно-морской флот также обнаружил один объект на глубине 50-100 метров (около 164-328 футов), который был магнитным, что означает, что он, вероятно, пришел с подводной лодки.
Маргоно сказал, что есть две возможности объяснить разлив нефти, обнаруженный на поверхности: подводный танк может дать течь, потому что он опускается на большую глубину, или что подводная лодка выпускает жидкость на борт, пытаясь подняться на поверхность.
Индонезия стремится модернизировать свои оборонные возможности, но часть ее оборудования все еще устарела, и в последние годы произошли несчастные случаи со смертельным исходом, особенно в отношении стареющих военно-транспортных самолетов.