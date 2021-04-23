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Соединенные Штаты отправляют “воздушно-десантные средства” для поиска пропавшей индонезийской подводной лодки.

23 апреля, 2021
Toma Kulikov

«Мы глубоко опечалены известием о гибели индонезийской подводной лодки, – написал Кирби в Твиттере. – Наши сердца с индонезийскими моряками и их семьями». «По приглашению правительства Индонезии мы отправляем средства авиации для поиска пропавшей подводной лодки».

Адмирал Йодо Маргоно, начальник штаба ВМС Индонезии, заявил на пресс-конференции в четверг, что у корабля достаточно кислорода для всех подводных лодок до субботы в 3 часа ночи по местному времени.

В заявлении, опубликованном в среду вечером, министерство обороны Индонезии сообщило, что подводная лодка KRI Nanggala-402 немецкого производства, Контакт потерян при копании торпеды В Балийском проливе – участок воды между островами Ява и Бали, который соединяется с Индийским океаном и морем Бали.

Американские активы присоединятся к обширным поисковым усилиям. Маргоно сказал, что для поиска пропавшей подводной лодки были задействованы три подводные лодки, пять самолетов и 21 боевой корабль. На помощь приходят активы из Сингапура и Малайзии.

В четверг Кирби добавил, что Министр обороны Ллойд Остин В пятницу утром он поговорит со своим индонезийским коллегой, министром обороны Прабово Субианто, чтобы обсудить, что Соединенные Штаты могут сделать, чтобы помочь в поисках.

Индонезийские военные подозревают, что разлив нефти, замеченный на авиадиспетчерской службе около места погружения в среду, произошел с лодки. Маргоно сказал, что военно-морской флот также обнаружил один объект на глубине 50-100 метров (около 164-328 футов), который был магнитным, что означает, что он, вероятно, пришел с подводной лодки.

Маргоно сказал, что есть две возможности объяснить разлив нефти, обнаруженный на поверхности: подводный танк может дать течь, потому что он опускается на большую глубину, или что подводная лодка выпускает жидкость на борт, пытаясь подняться на поверхность.

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Индонезия стремится модернизировать свои оборонные возможности, но часть ее оборудования все еще устарела, и в последние годы произошли несчастные случаи со смертельным исходом, особенно в отношении стареющих военно-транспортных самолетов.

Масрур Джамаль ад-Дин способствовал этому отчету.

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